Меланія Трамп: "Нікого в світі не цькують в соцмережах так, як мене"

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Перша леді США Меланія Трамп заявила, що жодна людина в світі не піддається таким гонінням в інтернеті, як вона. Соцмережі обурилися.

Інтерв'ю з Меланією Трамп записали в Кенії, під час її візиту в чотири африканські країни минулого тижня. Його повну версію опублікують в п'ятницю.

В бесіді перша леді поскаржилася на цькування в соцмережах.

"Я могла б сказати, що нікого в світі не цькують в соцмережах так, як мене", - сказала перша леді, торкаючись теми кібербулінга.

"Ви правда стали жертвою більш жорстокого цькування, ніж хто-небудь ще в світі?" - перепитав журналіст Том Ламас.

"Я одна з головних жертв - якби ви бачили, що люди про мене говорять", - відповіла Меланія Трамп.

Поради чоловіку

Меланія Трамп також прокоментувала інформацію про те, що багато чиновників і журналістів зв'язуються через неї з президентом, оминаючи офіційні канали.

Газета Wall Street Journal в одній зі своїх статей назвала її "сторожем президента".

"Хотілося б мені, щоб це було так", - сказала вона, сміючись у відповідь на питання журналіста.

Трамп також сказала, що дає чоловікові поради в кадровій політиці. За її словами, вона не довіряла багатьом співробітникам президентської адміністрації, про що "чесно сказала" Дональду Трампу.

"Деякі з цих людей більше там не працюють", - продовжила перша леді.

Про сексуальні домагання

Жінки, що пред'являють скандальні звинувачення в сексуальних домаганнях, "повинні надавати по-справжньому переконливі докази", заявила Трамп.

У США в останні тижні розгорівся скандал з призначенням суддею Верховного суду Бретта Кавано. Кавано висунув Дональд Трамп, однак за кілька тижнів до його затвердження доктор психології Крістіна Блазі Форд висунула звинувачення в сексуальних домаганнях.

Форд виступила на слуханнях в Сенаті, де виклала свою версію. ФБР провело додаткове розслідування відносно Кавано, і 6 жовтня, попри звинувачення і протести, він був затверджений на посаді судді.

"Я підтримую жінок, але ми повинні пред'являти докази. Ми не можемо просто сказати комусь "мене домагалися", або" ось, що ти зі мною зробив". Іноді ЗМІ заходять занадто далеко і виставляють ту чи іншу історію в неправильному світлі. Це погано ", - додала вона.

При цьому Трамп, наскільки можна судити з опублікованого матеріалу, не коментувала скандал з Кавано прямо, а говорила про всі звинувачення в цілому. В минулому перша леді висловлювалася на підтримку Кавано.

Реакція соцмереж

У соцмережах на інтерв'ю Трамп відреагували в цілому негативно:

"Молюсь за тебе, Мел. Складно уявити, наскільки важким було твоє життя".

"Посидь в трампівському прикордонному таборі, а потім скаржся, перша леді".

"Серйозно? Вона ж куплена і оплачена. Заберіть її, і чоловіка теж".

"Уявіть, що б було, якби це сказала Мішель Обама і почала б зображати жертву. Республіканці б з глузду з'їхали".

"Провідай своїх батьків-іммігрантів, Меланія. А дорогою заїдь в концтабори, які створив ТВІЙ ЧОЛОВІК. Потім повертайся і розкажи нам про те, як тебе "цькують". Ти огидна."

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