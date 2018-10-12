Кремль обіцяє "захистити православних", якщо Україна отримає Томос
Кремль обіцяє захищати вірян УПЦ Московського патріархату в Україні, якщо ситуація навколо процесу надання українській церкві автокефалії загостриться.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські інформаційні агенції.
Так він прокоментував результати синоду Вселенського патріархату.
У четвер синод підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію українській церкві та зняв анафему з Філарета - глави Української православної церкви Київського патріархату, якого називають найбільш імовірним головою майбутньої помісної церкви в Україні.
"У випадку, якщо події, що розвиваються, увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то так само, і про це неодноразово говорив Путін, Росія захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і абсолютно зрозуміла позиція", - сказав Пєсков.
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На запитання, яким чином Москва готова захищати інтереси православних на Україні, представник Кремля відповів: "Винятково політико-дипломатичним".
Реакція РПЦ
У Російській православній церкві на рішення синоду відреагували вкрай жорстко.
"Константинопольським Патріархатом скоєно безпрецедентну антиканонічну дію, що є спробою руйнування основ православного канонічного устрою. Інакше не можна оцінити заяву Константинополя про вступ в канонічне спілкування з розкольниками і з особою, відлученою від церкви", - заявив у четвер глава синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
За його словами, 15 жовтня у Мінську відбудеться синод РПЦ, де й дадуть "належну оцінку" всього, що трапилося.
Раніше в РПЦ погрожували припиненням євхаристійного спілкування РПЦ з Вселенським патріархатом та розколом світового православ'я, якщо УПЦ отримає автокефалію.
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