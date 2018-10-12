Королівське весілля: принцеса Євгенія вийшла заміж

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Принцеса Євгенія вийшла заміж за свого давнього друга Джека Бруксбенка. Церемонія відбулася у каплиці Святого Георга у Віндзорі.

Серед 850 запрошених на церемонію були члени королівської родини та зірки шоу-бізнесу.

До вівтаря принцесу Євгенію, яка дев'ята в черзі на трон, вів батько - принц Ендрю.

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Серед гостей були також королева Єлизавета II, принц Філіпп, мати Євгенії герцогиня Йоркська та сестра нареченої Беатріс. Вона ж була головною подружкою нареченої. Дружбою нареченого став його брат Томас.

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Близько 1 200 представників громадськості, яких обрали жеребкуванням, дивилися пряму трансляцію у дворі замку. Попри надзвичайно вітряну погоду, ще тисячі людей зібралися на вулицях.

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28-річна принцеса та 32-річний бренд-менеджер одружилися у каплиці Святого Георга - там само, де у травні одружилися принц Гаррі та Меган Маркл.

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Пара познайомилася на лижному курорті у Швейцарії у 2010 році.

Королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд розповів, що під час церемонії "пара посміхалася та сильно нервувала".

Діти герцога і герцогини Кембріджських, принц Джордж та принцеса Шарлотта, також брали участь у весільній церемонії.

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Серед зіркових гостей весілля були модель Кара Делевінь та співак Роббі Вільямс.

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Італійський тенор Андреа Бочеллі виконав два твори під час церемонії.

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Молитви прочитав архієпископ Йоркський Джон Сентаму.

Декан Віндзора Девід Коннер правив службу.

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За весілля платили члени родин.

Тим не менше, представники антимонархічної групи Republic заявили, що на охорону заходу витратили 2 мільйони фунтів, які вирахували з платників податків.

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