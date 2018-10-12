Королівське весілля: принцеса Євгенія вийшла заміж

  • 12 жовтня 2018
Копирайт изображения Getty Images/YUI MOK

Принцеса Євгенія вийшла заміж за свого давнього друга Джека Бруксбенка. Церемонія відбулася у каплиці Святого Георга у Віндзорі.

Серед 850 запрошених на церемонію були члени королівської родини та зірки шоу-бізнесу.

До вівтаря принцесу Євгенію, яка дев'ята в черзі на трон, вів батько - принц Ендрю.

весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool

Серед гостей були також королева Єлизавета II, принц Філіпп, мати Євгенії герцогиня Йоркська та сестра нареченої Беатріс. Вона ж була головною подружкою нареченої. Дружбою нареченого став його брат Томас.

весілля Копирайт изображения PA
весілля Копирайт изображения PA

Близько 1 200 представників громадськості, яких обрали жеребкуванням, дивилися пряму трансляцію у дворі замку. Попри надзвичайно вітряну погоду, ще тисячі людей зібралися на вулицях.

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28-річна принцеса та 32-річний бренд-менеджер одружилися у каплиці Святого Георга - там само, де у травні одружилися принц Гаррі та Меган Маркл.

весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool
весілля Копирайт изображения Getty Images/AARON CHOWN

Пара познайомилася на лижному курорті у Швейцарії у 2010 році.

Королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд розповів, що під час церемонії "пара посміхалася та сильно нервувала".

Діти герцога і герцогини Кембріджських, принц Джордж та принцеса Шарлотта, також брали участь у весільній церемонії.

весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool
весілля Копирайт изображения Getty Images/YUI MOK

Серед зіркових гостей весілля були модель Кара Делевінь та співак Роббі Вільямс.

весілля Копирайт изображения PA
весілля Копирайт изображения PA
весілля Копирайт изображения PA
весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool

Італійський тенор Андреа Бочеллі виконав два твори під час церемонії.

весілля Копирайт изображения Getty Images/JONATHAN BRADY
весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool

Молитви прочитав архієпископ Йоркський Джон Сентаму.

Декан Віндзора Девід Коннер правив службу.

весілля Копирайт изображения Getty Images/JONATHAN BRADY

За весілля платили члени родин.

Тим не менше, представники антимонархічної групи Republic заявили, що на охорону заходу витратили 2 мільйони фунтів, які вирахували з платників податків.

весілля Копирайт изображения Getty Images/YUI MOK
весілля Копирайт изображения Getty Images/WPA Pool

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