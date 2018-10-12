Королівське весілля: принцеса Євгенія вийшла заміж
Принцеса Євгенія вийшла заміж за свого давнього друга Джека Бруксбенка. Церемонія відбулася у каплиці Святого Георга у Віндзорі.
Серед 850 запрошених на церемонію були члени королівської родини та зірки шоу-бізнесу.
До вівтаря принцесу Євгенію, яка дев'ята в черзі на трон, вів батько - принц Ендрю.
Серед гостей були також королева Єлизавета II, принц Філіпп, мати Євгенії герцогиня Йоркська та сестра нареченої Беатріс. Вона ж була головною подружкою нареченої. Дружбою нареченого став його брат Томас.
Близько 1 200 представників громадськості, яких обрали жеребкуванням, дивилися пряму трансляцію у дворі замку. Попри надзвичайно вітряну погоду, ще тисячі людей зібралися на вулицях.
28-річна принцеса та 32-річний бренд-менеджер одружилися у каплиці Святого Георга - там само, де у травні одружилися принц Гаррі та Меган Маркл.
Пара познайомилася на лижному курорті у Швейцарії у 2010 році.
Королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд розповів, що під час церемонії "пара посміхалася та сильно нервувала".
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Діти герцога і герцогини Кембріджських, принц Джордж та принцеса Шарлотта, також брали участь у весільній церемонії.
Серед зіркових гостей весілля були модель Кара Делевінь та співак Роббі Вільямс.
Італійський тенор Андреа Бочеллі виконав два твори під час церемонії.
Молитви прочитав архієпископ Йоркський Джон Сентаму.
Декан Віндзора Девід Коннер правив службу.
За весілля платили члени родин.
Тим не менше, представники антимонархічної групи Republic заявили, що на охорону заходу витратили 2 мільйони фунтів, які вирахували з платників податків.
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