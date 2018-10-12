ВВС News Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2018

Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2018

ВВС News Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2018 увійшли 11 видань:

Ірина Агапєєва. Троянди за колючкою. - Київ: Брайт Страр Паблішинг, 2018.

Юрій Андрухович. Коханці Юстиції. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.

Юрій Винничук. Сестри крові. - Харків: Фоліо, 2018.

Дарина Гнатко. Мазуревичі. Історія одного роду. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.

Леся Демська. Літо психіатра. - Київ: Легенда, 2018.

Макс Кідрук. Де немає бога. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.

Олег Коцарев. Люди в гніздах. - Київ: Виданичий дім "Комора", 2017.

Андрій Курков. Сірі бджоли. - Харків: Фоліо, 2018.

Андрій Любка. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.

Олександр Олійник. Денний звук. - Львів: Кальварія, 2017.

Ілларіон Павлюк. Білий попіл. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2018 увійшли 16 видань:

Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Галина Вдовиченко. Сова, яка хотіла стати жайворонком. - Чернівці: Чорні вівці, 2018.

Анастасія Волховська. Афиновий ведмедик: календар мрійників. - Харків: Віват, 2018.

Сашко Дерманський. Мері. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

Юлії Ілюха. Як Грицик Муху-Нехочуху переміг. - Дніпро: Моноліт, 2018.

Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Марина Макущенко. Темний бік будинку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Наталка Малетич. Іль. Казка про народження. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Таня Малярчук. Мох Nox. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Наталія Матолінець. Гессі. - Харків: Віват, 2018.

Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.

Лана Ра. Як розвеселити самотність. - Київ: "Новаторфільм", 2018.

Володимир Рутківський. Щирик зі Змієвої гори. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Сергій Товстенко. Ремонт летючих чудес. - Київ: Видавництво Глоубері Букс, 2017.

Олег Чаклун. Монстри, що живуть у шафах. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого ордену. - Київ: Саміт-книга, 2018.

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика увійшли 3 видання:

Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018

Вано Крюґер. Коли я чую слово "культура"… - Київ: Laurus, 2018

Артем Чапай. The Ukraine. - Чернівці: Книги - XXI, 2018

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Віталій Жежера, письменник, журналіст.

Тарас Лютий, філософ, письменник.

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР.

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

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