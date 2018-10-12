ВВС News Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2018

  • 12 жовтня 2018
Довгі списки Книги року ВВС-2018
Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2018

ВВС News Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2018 увійшли 11 видань:

  • Ірина Агапєєва. Троянди за колючкою. - Київ: Брайт Страр Паблішинг, 2018.
  • Юрій Андрухович. Коханці Юстиції. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.
  • Юрій Винничук. Сестри крові. - Харків: Фоліо, 2018.
  • Дарина Гнатко. Мазуревичі. Історія одного роду. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.
  • Леся Демська. Літо психіатра. - Київ: Легенда, 2018.
  • Макс Кідрук. Де немає бога. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.
  • Олег Коцарев. Люди в гніздах. - Київ: Виданичий дім "Комора", 2017.
  • Андрій Курков. Сірі бджоли. - Харків: Фоліо, 2018.
  • Андрій Любка. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.
  • Олександр Олійник. Денний звук. - Львів: Кальварія, 2017.
  • Ілларіон Павлюк. Білий попіл. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2018 увійшли 16 видань:

  • Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
  • Галина Вдовиченко. Сова, яка хотіла стати жайворонком. - Чернівці: Чорні вівці, 2018.
  • Анастасія Волховська. Афиновий ведмедик: календар мрійників. - Харків: Віват, 2018.
  • Сашко Дерманський. Мері. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
  • Юлії Ілюха. Як Грицик Муху-Нехочуху переміг. - Дніпро: Моноліт, 2018.
  • Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.
  • Марина Макущенко. Темний бік будинку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
  • Наталка Малетич. Іль. Казка про народження. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Таня Малярчук. Мох Nox. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
  • Наталія Матолінець. Гессі. - Харків: Віват, 2018.
  • Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.
  • Лана Ра. Як розвеселити самотність. - Київ: "Новаторфільм", 2018.
  • Володимир Рутківський. Щирик зі Змієвої гори. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
  • Сергій Товстенко. Ремонт летючих чудес. - Київ: Видавництво Глоубері Букс, 2017.
  • Олег Чаклун. Монстри, що живуть у шафах. - Київ: Фонтан казок, 2018.
  • Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого ордену. - Київ: Саміт-книга, 2018.

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика увійшли 3 видання:

  • Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018
  • Вано Крюґер. Коли я чую слово "культура"… - Київ: Laurus, 2018
  • Артем Чапай. The Ukraine. - Чернівці: Книги - XXI, 2018

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія".
  • Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
  • Віталій Жежера, письменник, журналіст.
  • Тарас Лютий, філософ, письменник.
  • Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР.
  • Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

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