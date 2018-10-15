BBC News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року

ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2018.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2018, Дитячої Книги року ВВС-2018 та Книги року-Есеїстика-2018.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає приз.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 3 грудня 2018 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2018

Перелік книжок на рецензію

Довгий список премії Книга року ВВС-2018:

Ірина Агапєєва. Троянди за колючкою. - Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2018.

Юрій Андрухович. Коханці Юстиції. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.

Юрій Винничук. Сестри крові. - Харків: Фоліо, 2018.

Дарина Гнатко. Мазуревичі. Історія одного роду. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.

Леся Демська. Літо психіатра. - Київ: Легенда, 2018.

Макс Кідрук. Де немає бога. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.

Олег Коцарев. Люди в гніздах. - Київ: Виданичий дім "Комора", 2017.

Андрій Курков. Сірі бджоли. - Харків: Фоліо, 2018.

Андрій Любка. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.

Олександр Олійник. Денний звук. - Львів: Кальварія, 2017.

Ілларіон Павлюк. Білий попіл. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Довгий список премії Дитяча Книга року ВВС-2018:

Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Галина Вдовиченко. Сова, яка хотіла стати жайворонком. - Чернівці: Чорні вівці, 2018.

Анастасія Волховська. Афиновий ведмедик: календар мрійників. - Харків: Віват, 2018.

Сашко Дерманський. Мері. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

Юлії Ілюха. Як Грицик Муху-Нехочуху переміг. - Дніпро: Моноліт, 2018.

Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Марина Макущенко. Темний бік будинку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Наталка Малетич. Іль. Казка про народження. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Таня Малярчук. Мох Nox. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Наталія Матолінець. Гессі. - Харків: Віват, 2018.

Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.

Лана Ра. Як розвеселити самотність. - Київ: "Новаторфільм", 2018.

Володимир Рутківський. Щирик зі Змієвої гори. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Сергій Товстенко. Ремонт летючих чудес. - Київ: Видавництво Глоубері Букс, 2017.

Олег Чаклун. Монстри, що живуть у шафах. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого ордену. - Київ: Саміт-книга, 2018.

Довгий список премії Книга року ВВС - Есеїстика-2018:

Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018

Вано Крюґер. Коли я чую слово "культура"… - Київ: Laurus, 2018

Артем Чапай. The Ukraine. - Чернівці: Книги - XXI, 2018

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