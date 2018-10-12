У Мексиці чоловік відмовляється віддавати своїх трьох домашніх левів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Рідкісні леви живуть на терасі на даху будинку у Мехіко

Житель Мехіко відмовився віддати трьох левів, які живуть у нього вдома на терасі.

Федеральні інспектори з питань захисту навколишньої природи кажуть, що трійцю тварин необхідно перевезти в інше місце для забезпечення відповідного догляду за ними.

Ричання левів викликали занепокоєння жителів щільно забудованої місцевості у столиці Мексики.

За даними місцевих ЗМІ, сусіди скаржились на левів у соціальних мережах.

Омар Родрігес каже, що він тримає левів, тому що хоче, аби його онуки мали можливість побачити рідкісний білий вид, повідомляє видання El Universal.

"Я знаю, що це, можливо, й не найкращі умови", - сказав пан Родрігес агенції AFP. "Найкращі умови аби тримати лева, були б в африканській савані, де він може вільно бігати, але ж ви розумієте..."

Він каже, що він тримав левів протягом 20 років, і має відповідні документи від федерального агентства захисту навколишньої природи Profepa.

Однак, влада заявляє, що пан Родрігес не надав відповідних документів, а умови життя тварин не є задовільними.

Пану Родрігесу наказали дозволити інспекторам відвідати його будинок у районі Колонія Астуріас у п'ятницю, або справу передадуть до генерального прокурора. Його також попросили надати документи про походження левів.

Копирайт изображения AFP Image caption Леви живуть поруч із собакою

Копирайт изображения AFP Image caption Будинок не схожий на місце проживання групи диких кішок

Занепокоєння зросли після того, як домашній лев напав на чоловіка у місті Сьюдад-Хуарес на півночі країни.

Сайт новин Milenio повідомляє, що його власник приїхав додому п'яним і кричав на тварину.

Левиця відплатила тим, що покусала його. Укуси були глибиною до 10 см.

Копирайт изображения AFP Image caption Омар Родрігес запевнив журналістів, що його леви ніколи ні на кого не нападали

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