У Мексиці чоловік відмовляється віддавати своїх трьох домашніх левів
Житель Мехіко відмовився віддати трьох левів, які живуть у нього вдома на терасі.
Федеральні інспектори з питань захисту навколишньої природи кажуть, що трійцю тварин необхідно перевезти в інше місце для забезпечення відповідного догляду за ними.
Ричання левів викликали занепокоєння жителів щільно забудованої місцевості у столиці Мексики.
За даними місцевих ЗМІ, сусіди скаржились на левів у соціальних мережах.
Омар Родрігес каже, що він тримає левів, тому що хоче, аби його онуки мали можливість побачити рідкісний білий вид, повідомляє видання El Universal.
"Я знаю, що це, можливо, й не найкращі умови", - сказав пан Родрігес агенції AFP. "Найкращі умови аби тримати лева, були б в африканській савані, де він може вільно бігати, але ж ви розумієте..."
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Він каже, що він тримав левів протягом 20 років, і має відповідні документи від федерального агентства захисту навколишньої природи Profepa.
Однак, влада заявляє, що пан Родрігес не надав відповідних документів, а умови життя тварин не є задовільними.
Пану Родрігесу наказали дозволити інспекторам відвідати його будинок у районі Колонія Астуріас у п'ятницю, або справу передадуть до генерального прокурора. Його також попросили надати документи про походження левів.
Занепокоєння зросли після того, як домашній лев напав на чоловіка у місті Сьюдад-Хуарес на півночі країни.
Сайт новин Milenio повідомляє, що його власник приїхав додому п'яним і кричав на тварину.
Левиця відплатила тим, що покусала його. Укуси були глибиною до 10 см.
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