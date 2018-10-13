Королівське весілля: сукня принцеси Євгенії в деталях

Копирайт изображения EPA

Принцеса Євгенія нарешті продемонструвала публіці свою просту та елегантну весільну сукню, створену британськими дизайнерами Пітером Пілотто та Крістофером Де Восом.

Примітно, що принцеса вирішила не надягати вуаль, демонструючи глибокий виріз сукні на спині.

Дизайнери

Пітер Пілотто та Крістофер Де Вос заснували свій бренд одягу Peter Pilotto в Лондоні у 2007 році.

Бренд відомий своїм інноваційним текстильним дизайном, у поєднанні з сучасним жіночим силуетом. Дует дизайнерів працює у своїй студії на сході Лондона.

Копирайт изображения PA

Принцеса Євгенія вже декілька років носить одяг цього бренду.

Вона зустріла дизайнерів, коли проводила акцію на підтримку жінок-художників.

Копирайт изображения PA Image caption Дизайнери Пітер Пілотто та Крістофер Де Вос створили весільну сукню принцеси Євгенії

Ліф

Сукню створювали шар за шаром протягом кількох примірок. Дизайнери почали з корсета і складної нижньої сукні, перш ніж перейти до щільного ліфа та широкої гофрованої спідниці.

Сукня має виріз, який огинається навколо плечей і переходить на нижню частину спини, де сукня спадає у вигляді величного шлейфа.

Копирайт изображения PA

Низький виріз на спині додали до дизайну на прохання принцеси Євгенії, якій у віці 12 років робили операцію для виправлення сколіозу.

Сколіоз змушує хребет згинатися на один бік, через нього спина може виглядати заокругленою, а лопатки - більш вираженими.

Перед початком весілля принцеса сказала ITV: "Я думаю, ви можете змінити сприйняття краси, і ви можете показувати людям свої шрами, і я думаю, що дійсно важливо продемонструвати це".

Копирайт изображения PA

Матеріал

Матеріал для сукні, розроблений Пілотто і Де Восом, має на собі символи із особливим значенням для принцеси Євгенії.

Чортополох означає Шотландію, символізуючи любов пари до місцевого замку Балморал, а трилисник означає Ірландію і відсилає до родичів родини нареченої Фергюсонів.

Інші символи, в тому числі роза Йорків, - це символ її титульного імені - Йорків. Плющ же позначає будинок пари - Ivy Cottage у Кенсингтонському палаці.

Копирайт изображения AFP

Дизайнери переосмислили ці символи у "гірлянді мотузкових мотивів, сплетених у жаккард із шовку, бавовни та віскози".

Після того, як дизайнери створили ескіз, сукню пошили в регіоні Комо в Італії.

Копирайт изображения Getty Images

Тіара

Принцеса Євгенія вдягла на голову тіару зі смарагдами - Greville Emerald Kokoshnik Tiara, яку їй позичила королева.

Тіару виготовив ювелір Бушерон для Дами Маргарети Гревілль у 1919 році. Її створили у модному стилі "кокошник", популярному за часів Російського імператорського двору, повідомляє веб-сайт Royal Family.

Пані Гревілль, відома своїм друзям як Меггі, з 1906 року влаштовувала вечірки у своєму маєтку - Полесден Лейсі в Сурреї. Вона розважала членів королівської родини, політиків та знаменитостей, у тому числі короля Едуарда VII та Вінстона Черчіля.

Після її смерті у 1942 році тіару успадкувала королівська сім'я.

Копирайт изображения Reuters

Тіара прикрашена діамантами, огранованими у стилі "роза", вставленими у платинову основу з шістьма смарагдами з обох боків.

Принцеса Євгенія носить сережки з підвісками, прикрашені діамантами та смарагдами - весільний подарунок від нареченого.

Копирайт изображения PA

Букет

Весільний букет складається з конвалій, стефанотісів, паростків чортополоху, білих кущових троянд та плюща.

Його створила квіткова дизайнерка, сестра Роба Ван Хелдена, Патріс Ван Хелден Оукс.

Копирайт изображения TIM ROOKE/REX/SHUTTERSTOCK

У букет включені також стеблі мирту з маєтку Осборн Хаус на острові Уайт.

Традиція включення мирту до букетів почалася після того, як бабуся принца Альберта подарувала королеві Вікторії букет квітів із миртом, під час візиту до міста Гота в Німеччині.

Копирайт изображения PA

Того ж року королева Вікторія та принц Альберт купили Осборн Хаус для сімейного гніздечка. Саме там біля стіни тераси й посадили гілочку мирту з букета.

Вперше на весіллі мирт несла старша дочка королеви Вікторії, принцеса Вікторія, коли вона вийшла заміж у 1858 році.

Взуття

Взуття принцеси Євгенії - сатинові черевички з відкритим носиком і підборами від бренду Charlotte Olympia.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

***