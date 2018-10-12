Туреччина відпустила пастора Брансона: кінець торговій війні зі США?

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт через утримання пастора Ендрю Брансона призвів до торгової війни США та Туреччини

В Туреччині звільнили американського пастора Ендрю Брансона, якого заарештували за підозрою у зв'язках із угрупованнями, які організували невдалу спробу перевороту в 2016 році.

Пан Брансон заперечував звинувачення, але був засуджений до трьох років в'язниці. Два роки він вже провів під арештом, тому його звільнили прямо із зали суду.

Через пастора між Анкарою і Вашингтоном вибухнув дипломатичний і торговий конфлікт.

Пан Брансон живе в Туреччині з дружиною і трьома дітьми майже 20 років. У червні за священика заступився президент США Дональд Трамп і пригрозив Туреччині санкціями.

25 липня 2018 року Брансона взяли під домашній арешт. Державний секретар США Майкл Помпео також заявляв, що Туреччина повинна звільнити його і відпустити на батьківщину.

Чому ця історія має значення?

Влітку 2016 року в Туреччині сталася спроба військового перевороту. Після того як прихильникам Реджепа Таїпа Ердогана вдалося придушити заколот, в країні почалася хвиля арештів імовірних прихильників повалення пана Ердогана.

Відповідальність за організацію заколоту турецька влада покладає на Фетхуллаха Гюлена - одного з найвідоміших ісламських проповідників у світі. В Анкарі Гюлена та його прихильників називають терористами, сам проповідник входить до когорти найбільш розшукуваних людей в країні.

Гюлен з 1999 року мешкає у США в добровільному вигнанні. Після невдалого перевороту Туреччина зажадала в американської влади видати імама, проте США відмовилися зробити це, пославшись на брак доказів, що Гюлен причетний до будь-якої терористичної діяльності.

Сам імам засудив путч та відкинув звинувачення в причетності до його організації.

У самій Туреччині в цей час тривали арешти людей, які, на думку влади, були пов'язані з рухом Гюлена. У листопаді 2016 року за цією підозрою заарештували Ендрю Брансона та його дружину Норін. Дружину пастора відпустили через 13 днів, його ж залишили в ув'язненні - йому загрожувало до 35 років в'язниці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Турецька прокуратура стверджує, що священник підтримував терористів та займався шпигунством

На думку турецької прокуратури, Брансон контактував з Гюленом та отримував з-за кордону гроші, на які збирався вести підривну діяльність.

Пан Брансон свою провину визнавати відмовився, а восени минулого року Туреччина запропонувала США обміняти його на Гюлена, проте американська влада цю пропозицію відкинула.

Копирайт изображения AFP Image caption "Я тебе люблю - просто нестерпно думати, що я старію в цьому місці без тебе", - писав Брансон своїй дружині Норін (на фото) з в'язниці

У лютому ЗМІ опублікували уривки листа Брансона своїй дружині, який той передав через дипломатів.

"Я збентежений. Будь ласка, молися за мене. Я тебе люблю - просто нестерпно думати, що я старію в цьому місці без тебе", - писав священик. Через ув'язнення він на самоті зустрів 50-річний ювілей, а також пропустив весілля доньки.

"Відпустіть його або зіткнетеся з наслідками"

Відносини США і Туреччини за останні кілька років сильно погіршилися. Причина - не тільки у відмові видати Гюлена та утриманні Брансона, але й в розбіжностях щодо Сирії, іранської ядерної програми та через закупівлі Анкарою російської зброї.

Однак на реальне загострення з багаторічним союзником по НАТО американська влада пішла саме через переслідування проповідника з Північної Кароліни.

Президент США Дональд Трамп вперше висловився на підтримку Брансона у квітні цього року.

"Пастор Ендрю Брансон, хороша людина та християнський лідер, під слідством і переслідується в Туреччині без жодної на те причини. Його називають шпигуном - але я більший шпигун, ніж він. Сподіваюся, йому дозволять повернутися додому до його чудової родини, поруч з якою він і має бути", - написав Трамп в Twitter.

Відтоді президент США ще кілька разів згадував священика. В одному з його повідомлень у Twitter говорилося, що пана Брансона "тримають в заручниках вже занадто довго".

"Це чудовий християнин і сімейна людина. Він страждає. Ця невинна людина віри має бути негайно звільнена", - писав Трамп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Держдепартаменті повідомили, що Дональд Трамп та Реджеп Ердоган неодноразово обговорювали долю Брансона, але без результатів

Звільнити Брансона вимагали й інші чиновники. Віце-президент Майк Пенс заявив, що Туреччина має відпустити Брансона або "зіткнеться з наслідками".

Держсекретар Майк Помпео попередив, що Анкару чекають "болючі санкції", якщо Туреччина продовжить утримувати громадянина США.

В кінці липня суд в Ізмірі відпустив пастора під домашній арешт. Попри це, Вашингтон зважився на ескалацію.

1 серпня Мінфін США запровадив санкції проти міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу та міністра юстиції Абдулхаміта Гюля, яких вважає причетними до утримання Брансона, й заморозив їхні активи.

Запровадити санкції дозволив так званий глобальний акт Магнітського, який спрямований на тих, хто, на думку влади США, причетний до корупції та порушення прав людини. Майк Помпео пояснював, що рішенню передували "численні бесіди між президентом Трампом та президентом Ердоганом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські санкції через пастора Брансона спровокували в Анкарі протести. Вони, втім, не втримали від обвалення ліру і турецький фондовий ринок

Американські ЗМІ пояснювали, що така підтримка Брансона американською владою пов'язана і з наближенням виборів до конгреса - таким чином політики хочуть схилити на свою сторону консервативних християнських виборців.

Санкції призвели до падіння ліри до рекордних значень - з початку року вона подешевшала до долара на 40%.

Однак на цьому влада США не зупинилися. Незабаром Трамп оголосив, що американська влада в два рази збільшує мита на поставки турецької сталі та алюмінію. Це тільки посилило обвал національної валюти та фондового ринку, а також серйозно погіршило прогнози по інфляції.

Ердоган у відповідь попередив, що одностороння політика США змусить Туреччину шукати нових друзів. Він також закликав населення продавати золото і долари: "У них є долар, а у нас є наші люди, наша правда, і з нами Аллах!".

Крім того, президент пригрозив бойкотом електронної продукції зі США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через падіння курсу ліри кількість відвідувачів обмінних пунктів зросла

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Туреччині Джеффрі Говінір відвідав Брансона в його будинку в Ізмірі.

"Ми продовжимо закликати турецьку владу відпустити його та інших осіб, які несправедливо утримуються в місцевих тюрмах", - обіцяв дипломат.

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