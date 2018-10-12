Спецслужби Туреччини: в саудівському консульстві вбили і розчленували журналіста

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відтоді як журналіст зайшов до будівлі дипмісії, його більше ніхто не бачив.

У турецької влади є відео- та аудіозаписи, які доводять, що саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який зник, убили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. Про це повідомило близьке до спецслужб Туреччини джерело BBC.

Пан Хашоггі критикував саудівську владу, був автором матеріалів у газеті Washington Post. Він жив у США, а зник після того, як увійшов до будівлі консульства в Стамбулі 2 жовтня.

Саудівська Аравія відкидає звинувачення і стверджує, що журналіст вийшов із будівлі через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Зникнення пана Хашоггі спричнило хвилю обурення і підірвало впевненість бізнесу в надійності Саудівської Аравії як партнера.

Британський магнат Річард Бренсон пригальмував переговори щодо інвестицій на понад один мільярд доларів у саудівській компанії групи Virgin. Деякі великі підприємці скасували свою участь в інвестиційній конференції у Саудівській Аравії, яка мала пройти в жовтні.

Що потрапило на плівку?

Судячи з останніх даних, коли пан Хашоггі увійшов до будівлі консульства, на нього напали і почалася сутичка

Джерело в турецьких спецслужбах підтвердило BBC Arabic існування аудіо- та відеозаписів. Не зрозуміло, чи хтось із турецьких чиновників бачив чи чув подай щось.

Одне з джерел, яке цитує Washington Post, повідомило, що на записі було чути, як пана Хашоггі б'ють кілька чоловіків. Також, судячи з записів, журналіста вбили і розчленували.

"Там чути його голос і голоси чоловіків, які розмовляють арабською", - повідомило інше джерело американського видання. "Чути, як його допитують, катують, а потім вбивають".

Раніше, один з провідних колумністів, Кемел Озтюрк, якого вважають близьким до турецького уряду, також заявив, що є відео, на якому є момент убивства пана Хашоггі.

Турецьке телебачення вже показувало записи камер відеоспостереження, на яких видно, як журналіст заходить до консульства.

Час прийому призначили заздалегідь. У консульстві він мав оформити документ про розлучення, бо він саме планував весілля із громадянкою Туреччини Хатіце Ченгіз. Наречена приїхала до будівлі консульства разом із паном Хашоггі і чекала його біля машини понад 10 годин.

Копирайт изображения EPA Image caption Журналіст увійшов до будівлі дипустанови о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала його до півночі, однак він не повернувся.

Крім того, з'явилося відео, на якому чоловіки, яких вважають співробітниками саудівської розвідки, приїздять до Туреччини і залишають країну.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, команда з 15 людей причетна до зникнення пана Хашоггі. За даними BBC, одним із них був Махер Мутреб, полковник саудівської розвідки, який постійно перебуває у Лондоні. Також серед числа саудівців, які прибули до Туреччини за кілька годин до зникнення пана Хашоггі і виїхали з країни відразу після, був патологоанатом.

Що тепер?

Офіційна позиція Туреччини така: пан Хашоггі зник, але вони напевно знають, що його вбили.

Проте уряд погодився на спільне розслідування з колегами із Саудівської Аравії, і саудівська делегація прибула до Туреччини в п'ятницю. Переговори мали пройти на вихідних.

За деякими даними, напередодні одна з вищих фігур королівської сім'ї, принц Халед аль-Файсал, відвідав Туреччину з коротким візитом. Це може бути знаком того, що Саудівська Аравія терміново намагається знайти вихід із глухого кута.

Копирайт изображения AFP Image caption У консульстві Саудівської Аравії стверджують, що пан Хашоггі все вийшов із будівлі дипмісії, коли отримав документи

Зникнення пана Хашоггі загрожує репутації саудівського принца-наступника Мохамеда бін-Салмана і відносинам його країни із зовнішнім світом, повідомляє кореспондент BBC в Туреччині Марк Лоуен.

Чому зникнення Хашоггі багатьохсхвилювало?

Аналіз Джейн Кіннімонт, експерт по Близькому Сходу, The Elders Foundation

Зникнення і ймовірне вбивство Джамаля Хашоггі налякало публіцистів і активістів як у Саудівській Аравії, але й на Близькому Сході.

Вони дивуються, якщо це може статися із настільки відомою, як пан Хашоггі людиною, яка живе в США і пише для Washington Post, то що ж може статися із менш відомими людьми?

Журналіст Хашоггі не називав себе дисидентом. Він був радником двох саудівських принців, критикував деякі аспекти політики своєї країни, наприклад, війну в Ємені та обмеження свободи слова, але підтримував соціальні реформи нового принца-наступника.

Він писав на підтримку реформ, а не зміни режиму - це поширена позиція серед саудівських публіцистів й інтелектуалів. В королівстві хочуть мати голос, аби поліпшити життя свого суспільства, але й не бути ворогом державі.

Копирайт изображения WASHINGTON POST Image caption Колонка Washington Post, присвячена зникненню Хашоггі

"Голос, що зник"

Занепокоєння щодо зникнення пана Хашоггі вже висловив держдепартамент США: відомство також вимагає оприлюднити інформацію про нього.

Видання Washington Post пише, що вбивство пана Хашоггі було б жахливим вчинком.

Кореспондент BBC у Стамбулі Марк Лоуен вважає, що версія про вбивство журналіста може призвести до серйозної кризи у відносинах Туреччини і Саудівської Аравії, якщо вона підтвердиться.

5 жовтня газета Washington Post випустила номер з "колонкою" пана Хашоггі. Замість тексту на розвороті газети - тільки порожній простір. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Голос, що зник").

У редакційній колонці Washington Post висловила занепокоєння щодо раптового зникнення журналіста.

Газета також закликала принца Мохаммеда бін Салмана спокійно ставитися до конструктивної критики з боку "таких патріотів, як Джамал Хашоггі" і "зробити все, щоб той міг виконувати свою роботу".