Меланія Трамп про свій шлюб: "У нас із Дональдом усе в порядку"

Копирайт изображения AFP

Перша леді США Меланія Трамп заперечила спекуляції про стан її шлюбу, заявивши, що можливі позашлюбні зв'язки її чоловіка її не турбують, тому що в неї є й важливіші справи.

В інтерв'ю ABC News вона заявила, що спекуляції ЗМІ щодо її шлюбу "не є приємними".

На запитання, чи кохає вона президента Дональда Трампа, Меланія сказала: "Так, у нас все добре".

При цьому сам Дональд Трамп заперечує, що мав позашлюбні зв'язки.

Порнозірка Стормі Деніелс і колишня модель Playboy Карен Макдугал стверджують, що спали з ним.

Пані Трамп сказала, що вона любить свого чоловіка, і що висвітлення їхніх стосунків у ЗМІ не завжди було точним.

"Це не моя турбота і не перебуває в моєму фокусі. Я - мати й перша леді, і я маю набагато важливіші речі, аби про них думати та ними займатись", - сказала вона.

"Я знаю, що правильно, і що є правдою, а що ні", - додала пані Трамп.

Інтерв'ю записали під час її поїздки минулого тижня по чотирьох африканських країнах.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У першій частині інтерв'ю, опублікованій в четвер, пані Трамп також заявила, що жінки, які заявляють про сексуальне насильство, повинні надавати "дуже вагомі докази".

Про які можливі зради мова?

Пані Макдугал каже, що у неї був 10-місячний зв'язок з паном Трампом, який розпочався у 2006 році.

Тоді Трамп вже був одружений з Меланією та був ведучим у телевізійному шоу The Apprentice.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Карен Макдугал каже, що її обманом змусили мовчати про можливий роман

Пані Макдугал підписала договір на суму 150 000 доларів з таблоїдом National Enquirer, якому надала ексклюзивні права на цю історію.

Проте її розповідь не опублікували, і у квітні вона уклала новий договір з видавцем таблоїду AMI, що дозволило їй опублікувати свою історію.

У справі Стормі Деніелс, чиє справжнє ім'я Стефані Кліффорд, вона стверджує, що у 2006 році мала секс з паном Трампом у його кімнаті в поблизу озера Тахо, курортного району між Каліфорнією та Невадою, і після цього випадку мала з ним "тривалі стосунки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стормі Деніелс стверджує, що мала секс з паном Трампом

Пані Деніелс подавала до суду на президента, аби скасувати дію укладеного нею так званого "договору про мовчання" до виборів 2016 року. Тоді адвокат Трампа Майкл Коен сплатив їй 130 000 доларів в обмін на тишу.

Пан Трамп заперечив звинувачення обох жінок.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.