Порошенко кличе "небайдужих" помолитися за автокефалію

Копирайт изображения UNIAN Image caption Софійський собор, збудований в ХІ сторіччі, довгий час був центром Київської метрополії. Його засновником літописні джерела називають київського князя Ярослава Мудрого. В цьому ж соборі у 1654 році були затверджені рішення Переяславської ради про союз із Москвою. А на Софійській площі стоїть пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому, ініціатору союзу із Московським царством.

До спільної молитви "за Україну, її військо і єдину церкву" закликав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Як пояснив президент, з такою ініціативою до нього звернулися "група шанованих громадських лідерів". Президент підтримав ініціативу.

"Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви", - написав Петро Порошенко у Facebook.

Зробити це президент пропонує на Софійській площі у неділю, 14 жовтня, о 9-30.

Водночас, згідно із повідомленням з офіційного сайту президента, у цей час на цьому ж місці президент "візьме участь в урочистому заході до Дня захисника України".

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

Російська православна церква устами глави синодального відділу зі зв'язків церкви з суспільством та ЗМІ Володимира Легойди назвала рішення Константинопольського синоду "безпрецедентною антиканонічною дією".

У той таки час Кремль пообіцяв захищати вірян УПЦ Московського патріархату в Україні, якщо ситуація навколо процесу надання українській церкві автокефалії загостриться.

Одразу кілька впливових ієрархів Московського патріархату протягом останніх тижнів прогнозували спрямовані проти їхньої церкви провокації.

Серед можливих дат називали і неділю, 14 жовтня.

Співрозмовники ВВС в Києві раніше говорили, що українські силові органи готові до можливих провокацій у цей день.

15 жовтня у Мінську відбудеться синод РПЦ, де ієрархи тієї церкви обіцяють дати "належну оцінку" рішенням, ухваленим в Константинополі.

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