Порошенко кличе "небайдужих" помолитися за автокефалію
До спільної молитви "за Україну, її військо і єдину церкву" закликав у Facebook президент України Петро Порошенко.
Як пояснив президент, з такою ініціативою до нього звернулися "група шанованих громадських лідерів". Президент підтримав ініціативу.
"Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви", - написав Петро Порошенко у Facebook.
Зробити це президент пропонує на Софійській площі у неділю, 14 жовтня, о 9-30.
Водночас, згідно із повідомленням з офіційного сайту президента, у цей час на цьому ж місці президент "візьме участь в урочистому заході до Дня захисника України".
11 жовтня синод Вселенського патріархату підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.
Російська православна церква устами глави синодального відділу зі зв'язків церкви з суспільством та ЗМІ Володимира Легойди назвала рішення Константинопольського синоду "безпрецедентною антиканонічною дією".
У той таки час Кремль пообіцяв захищати вірян УПЦ Московського патріархату в Україні, якщо ситуація навколо процесу надання українській церкві автокефалії загостриться.
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Одразу кілька впливових ієрархів Московського патріархату протягом останніх тижнів прогнозували спрямовані проти їхньої церкви провокації.
Серед можливих дат називали і неділю, 14 жовтня.
Співрозмовники ВВС в Києві раніше говорили, що українські силові органи готові до можливих провокацій у цей день.
15 жовтня у Мінську відбудеться синод РПЦ, де ієрархи тієї церкви обіцяють дати "належну оцінку" рішенням, ухваленим в Константинополі.
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