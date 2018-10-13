ООН вимагає "правду" про зникнення саудівського журналіста

Копирайт изображения AFP Image caption Генеральний секретар ООН побоюється, що подібні зникнення можуть стати "новою нормою"

Генсек ООН вимагає "правди" про долю зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашоґґі.

"Ми повинні дізнатися, що саме сталося і хто саме відповідає за це", - заявив Антоніу Гутерріш економічному редактору ВВС Камалю Ахмеду у кулуарах щорічних зборів директорів МВФ і Світового банку, що проходить на Балі.

Генсек ООН також висловив побоювання, що такі зникнення можуть стати "новою нормою". Щоб цього не сталося, міжнародна спільнота повинна наполегливо вимагати притягнення до відповідальності причетних до таких випадків.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джамаль Хашоґґі критикував політику правлячої династії Саудівської Аравії

Журналіст, який критикував саудівську владу, і який останнім часом працював у Washington Post, зник 2 жовтня. По тому, як він зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, його ніхто не бачив.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Джамаля Хашоґґі чекала його біля консульсьтва до півночі, однак він не повернувся. Журналіст увійшов до будівлі дипустанови о 13:00 за місцевим часом, аби засвідчити розлучення із попередньою дружиною

Турецька влада заявила, що має відео- та аудіозаписи, які доводять, що Джамаля Хашоггі убили в консульстві.

У Саудівській Аравії назвали ці звинувачення безпідставною брехнею. Міністр внутрішніх справ країни принц Абделазіз бін Сауд бін Наів бін Абдельазіз заявив, що у королівстві так само прагнуть дізнатися "усю правду".

"Давос у пустелі" під питанням

Копирайт изображения AFP Image caption 23 жовтня у Ер-Ріяді має розпочатися глобальний інвестиційний форум

За тиждень Саудівська Аравія має приймати велику міжнародну економічну конференцію, яку називали "Давосом у пустелі".

За словами Генерального секретаря ООН, допоки немає відповіді, що саме сталося із Джамалем Хашшоґґі, міжнародні учасники конференції мають ухвалити "адекватне рішення" щодо того, чи відвідувати цю конференцію.

Про свою стурбованість вже заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. За його словами, Вашингтон наразі збирає інформацію і намагається зрозуміти "реалії" того, що сталося у Стамбулі.

Водночас пан Мнучин заявив, що він поки що не скасовує плани відвідати інвестиційну конференцію у Ер-Ріяді.

У той таки час голова Світового банку Джим Йонг Кім вже відмовився від участі в конференції.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що була шокована інформацією з Туреччини щодо долі журналіста, але все одно приїде на інвестиційний форум у Саудівській Аравії. Водночас, вона підкреслила, що дуже уважно стежитиме за тим, як розвиватимуться події.

Річард Бренсон, голова Virgin, призупинив переговори щодо інвестицій державного фонду Саудівської Аравії в один з космічних проектів компанії у понад 1 млрд доларів.

Про від своєї участі у форумі вже заявили CNN, CNBC, Financial Times, New York Times та Economist.

Копирайт изображения AFP Image caption Туреччина отримала від Саудівської Аравії дозвіл оглянути консульство у Стамбулі

За офіційною версією турецьких правоохоронців Джамаля Хашоґґі вважають зниклим. Водночас вони "впевнені", що його вбили.

Попри це турецька влада погодилася на проведення спільного із представниками Саудівської Аравії розслідування. Вони прибули до Стамбула у п'ятницю.

За день до цього там побував чільний представник саудівської королівської родини принц Халед аль-Фазаль. Оглядачі вважають це свідченням того, що Ер-Ріяд намагається не допустити дипломатичної кризи між країнами.