14 жовтня: у Києві проведуть молитви і марш на честь УПА

Копирайт изображения unian Image caption Так святкували день створення УПА та День захисника України у Києві у 2017 році

14 жовтня, коли відзначають День захисника вітчизни і православне свято Покрови, у Києві відбудеться кілька акцій.

О 9:30 на Софіївському майдані відбудеться "Молитва за Україну", яку проведе голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

До спільної молитви "за Україну, її військо і єдину церкву" закликав напередодні і президент Петро Порошенко.

В поліції очікують, що в цій акції візьмуть участь 25-30 тис. людей.

Також у цей день зібратися віруючих на молитву закликали і представники УПЦ МП.

Настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Павло попросив віруючих "молитовно підтримати обитель" і, по можливості, бути у Лаврі цілий день. На його думку, є побоювання, що в цей день можливе захоплення Лаври.

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"Звучать загрози, що 14 жовтня на Покрову будуть знову захоплення святинь, як вони називають "московських центрів". Чому "московських", не "хрестових"? Хіба у нас тут Москва?", - сказав митрополит у відео-зверненні. Він закликав вірян захистити святині.

У цей день о 16:00 активісти організацій "Свобода", "Нацкорпус", "Правий сектор", рух ОУН, С14 проведуть у Києві марш УПА під гаслом "Повернемо Україну українцям!" з нагоди 76-річчя створення Української повстанської армії.

Учасники зберуться біля пам'ятника Шевченку і пройдуть Володимирською вулицею, бульваром Тараса Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі, де відбудеться мітинг та концерт.

Провокації "гарячих голів"

У свою чергу поліція Києва заявила, що докладе всіх зусиль, щоб не допустити провокацій 14 жовтня.

Копирайт изображения unian Image caption Так марш на честь Української повстанської армії проходив минулого року у Львові

Близько 6 тис. поліцейських і нацгвардійців будуть охороняти порядок у цей день у столиці.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в заявці на проведення акції від руху ОУН є інформація про плани пошкодити пам'ятник М.Ватутіну. "Ми проводимо зустрічі з керівником цього руху, роз'яснюємо чинне законодавство, щоб не допустити актів вандалізму", - сказав пан Крищенко.

Він висловив сподівання, що марш на честь УПА пройде спокійно.

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"У поліції досить сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок на всіх масових заходах і не дати "гарячим головам" зробити провокації, вигідні зовнішнім силам", - заявив керівник поліції Києва.

Нещодавно Синод Вселенського патріархату підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві. В УПЦ МП розкритикували рішення Синоду і заявили, що до можливої новоствореної церкви перейдуть одиниці.

Після рішення Синоду Вселенського патріархату президент Петро Порошенко заявив, що якщо хтось закликатиме силою захопити храм чи монастир, то це "московська агентура".

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