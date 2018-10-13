США: тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні

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Тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні. Таку заяву оприлюднило посольство США в Україні у Twitter.

Дипломати закликали Москву "припинити надавати летальну зброю під покровом ночі своїм ставленикам на сході України".

За їхніми словами, зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів ОБСЄ, вбиває військових і цивільних.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути, зазначили у посольстві США, ретвітнувши пост спостерігачів Спеціальної місії ОБСЄ. У цьому дописі ОБСЄ розмістило фотографії, на якій видно колону вантажівок, що перевозять зенітну установку.

Пропустити Twitter допис , автор: @OSCE_SMM У непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ знову виявив колону вантажівок, що посеред ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Одна з вантажівок перевозила зенітну установку. pic.twitter.com/OLj3wsQYym — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 12 жовтня 2018 р.

Спостерігачі заявляють, що фото зробив безпілотник місії у непідконтрольному Києву районі Донецької області, неподалік кордону з РФ.

Вантажівки їхали посеред ночі ґрунтовою дорогою там, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

За даними ООН, в результаті бойових дій на території тимчасово окупованого Донбасу загинули понад 2,5 тисячі осіб та 9 тисяч отримали поранення.

Цього року 28 дітей загинули "через пусті обіцянки про припинення вогню", заявив нещодавно перший заступник голови СМ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Росія послідовно заперечує участь своєї регулярної армії у конфлікті на сході України і постачання зброї бойовикам.