США: тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні
Тільки Росія може припинити кровопролиття в Україні. Таку заяву оприлюднило посольство США в Україні у Twitter.
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Дипломати закликали Москву "припинити надавати летальну зброю під покровом ночі своїм ставленикам на сході України".
За їхніми словами, зброя, яку фіксують безпілотники спостерігачів ОБСЄ, вбиває військових і цивільних.
Краще один раз побачити, ніж сто разів почути, зазначили у посольстві США, ретвітнувши пост спостерігачів Спеціальної місії ОБСЄ. У цьому дописі ОБСЄ розмістило фотографії, на якій видно колону вантажівок, що перевозять зенітну установку.
Спостерігачі заявляють, що фото зробив безпілотник місії у непідконтрольному Києву районі Донецької області, неподалік кордону з РФ.
Вантажівки їхали посеред ночі ґрунтовою дорогою там, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.
За даними ООН, в результаті бойових дій на території тимчасово окупованого Донбасу загинули понад 2,5 тисячі осіб та 9 тисяч отримали поранення.
Цього року 28 дітей загинули "через пусті обіцянки про припинення вогню", заявив нещодавно перший заступник голови СМ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
Росія послідовно заперечує участь своєї регулярної армії у конфлікті на сході України і постачання зброї бойовикам.