Полоторак стане цивільним міністром - Порошенко

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Президент Петро Порошенко прийняв рапорт міністра оборони Степана Полторака про звільнення з військової служби. Він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи, заявив президент.

"Степан Тимофійович Полторак подав відповідний рапорт і я, чесно кажучи, з дуже важким серцем, цей рапорт прийняв - про звільнення генерала армії України Полторака Степана Тимофійовича з військової служби", - сказав Петро Порошенко у суботу у Києві.

Президент зазначив, що згідно з українським законодавством Міністерство оборони з 1 січня 2019 року має очолювати цивільна особа.

"Цінуючи .. вклад Степана Півтора в відродження Збройних сил України, а до цього - в відновлення і становлення Національної гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра", - сказав президент.