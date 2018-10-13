Кирило сподівається, що православна церква збереже єдність
Патріарх Московський, голова Російської православної церкви Кирило розраховує, що православній церкві вдасться подолати кризу і зберегти свою єдність.
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"Я сподіваюся, що православна церква знайде в собі сили подолати ті кризові явища, які існують, і збереже свою єдність", - сказав патріарх журналістам в суботу у Мінську.
До столиці Білорусі Кирило приїхав на синод Російської православної церкви, який відбудеться у понеділок.
За його словами, представникам РПЦ "треба буде розв'язати дуже багато важливих питань, у тому числі і відреагувати на те, що сьогодні відбувається в родині православних церков, і на ту ситуацію, яка складається в Україні".
Нещодавно Синод Вселенського патріархату у Константинополі підтвердив своє рішення надати автокефалію церкві в Україні.
Синод зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета, відновивши його в канонічному сані. Наразі найімовірнішим претендентом на посаду майбутнього глави помісної церкви називають саме Філарета.
У Константинополі вирішили відновити в Україні ставропігію, церковну установу, незалежну від місцевої церковної влади, що підкоряється безпосередньо патріарху або синоду. У цьому випадку - Константинопольському. На думку авторитетного богослова Кирила Говоруна, це означає відновлення Київської митрополії Константинопольського патріархату.
Після оголошення про рішення Синоду Вселенського патріархату президент України Петро Порошенко заявив, що "помісній, автокефальній, православній церкві в Україні бути!".
Порошенко підкреслив, що держава буде поважати права як тих, хто вийде з підпорядкованої Москві церкви, так і тих, хто залишиться.
В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві.
В УПЦ МП також розкритикували рішення Синоду і заявили, що до можливої новоствореної церкви перейдуть одиниці.