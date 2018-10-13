Кирило сподівається, що православна церква збереже єдність

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Патріарх Московський, голова Російської православної церкви Кирило розраховує, що православній церкві вдасться подолати кризу і зберегти свою єдність.

"Я сподіваюся, що православна церква знайде в собі сили подолати ті кризові явища, які існують, і збереже свою єдність", - сказав патріарх журналістам в суботу у Мінську.

До столиці Білорусі Кирило приїхав на синод Російської православної церкви, який відбудеться у понеділок.

За його словами, представникам РПЦ "треба буде розв'язати дуже багато важливих питань, у тому числі і відреагувати на те, що сьогодні відбувається в родині православних церков, і на ту ситуацію, яка складається в Україні".

Нещодавно Синод Вселенського патріархату у Константинополі підтвердив своє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

Синод зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета, відновивши його в канонічному сані. Наразі найімовірнішим претендентом на посаду майбутнього глави помісної церкви називають саме Філарета.

У Константинополі вирішили відновити в Україні ставропігію, церковну установу, незалежну від місцевої церковної влади, що підкоряється безпосередньо патріарху або синоду. У цьому випадку - Константинопольському. На думку авторитетного богослова Кирила Говоруна, це означає відновлення Київської митрополії Константинопольського патріархату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавно під час зустрічі в Стамбулі патріарх Московський Кирило (зліва) намагався переконати патріарха Константинопольського Варфоломія відмовити Україні в автокефалії

Після оголошення про рішення Синоду Вселенського патріархату президент України Петро Порошенко заявив, що "помісній, автокефальній, православній церкві в Україні бути!".

Порошенко підкреслив, що держава буде поважати права як тих, хто вийде з підпорядкованої Москві церкви, так і тих, хто залишиться.

В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві.

В УПЦ МП також розкритикували рішення Синоду і заявили, що до можливої новоствореної церкви перейдуть одиниці.