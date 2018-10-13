Шварценеггер у Києві сказав, що ще повернеться

Копирайт изображения facebook.com/OleromForumOne/ Image caption Шварценеггер і коровай

Колишній губернатор штату Каліфорнія, актор Арнольд Шварценеггер приїхав до Києва.

В аеропорті зірку "Термінатора" зустрічав мер Києва Віталій Кличко, вони прогулялися містом і пообідали разом.

Копирайт изображения facebook.com/merkieva/ Image caption Кличко і Шварценеггер

"Я тут, у Києві, відвідую мого друзяку Кличка, мера, але також я маю виступ. Тут так гарно. Я закохався у місто і обіцяю - я повернусь до Києва. Hasta la vista baby", - сказав Арнольд Шварценеггер.

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У Києві Арнольд Шварценеггер виступив на бізнес-форумі Olerom Forum One 2018.

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"Щоб ти не робив у житті, будь корисним іншим, говорив колись мені мій тато…Не можна вважати себе успішним, якщо у своєму успіху ти не торкнувся іншого, не допоміг комусь ще досягти успіху, комусь одному, або багатьом",- сказав Арнольд Шварценеггер під час виступу.

Копирайт изображения facebook.com/OleromForumOne

На бізнес-форум також приїхала геном-робот Софія та виступав засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.

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