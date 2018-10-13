У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь щодо України

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Священний синод Російської православної церкви дасть адекватну і жорстку відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату щодо України. Про це заявив прес-секретар патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков.

За його словами, це станеться на засіданні синоду у Мінську в понеділок, 15 жовтня.

На минулому тижні Константинополь підтвердив своє рішення надати автокефалію Україні і приступив до цієї процедури, викликавши гнівну реакцію Москви.

Синод відповість синоду

Також в суботу голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон повторив тезу про те, що рішення щодо України змушує РПЦ розірвати єдність з Константинопольським патріархатом.

"Константинопольський патріарх визнав лідерів розколу, легітимізувавши тим самим розкол, який існував понад чверть століття, і отже, зробив для нас вже неможливим перебування в єдності з Константинопольським патріархатом", - цитує митрополита Інтерфакс.

Сам патріарх Кирило заявив журналістам, що на засіданні синоду РПЦ треба буде вирішити дуже багато важливих питань: "В тому числі і відреагувати на те, що сьогодні відбувається в сім'ї православних церков, і на ту ситуацію, яка складається в Україні".

Днем раніше керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив: "Провокації за участі неканонічних розкольницьких церков в Україні відбуваються при прямій публічній підтримці з Вашингтона".

Що вирішив Константинополь

У четвер синод Вселенського патріархату ухвалив рішення скасувати анафему (відлучення від церкви) настоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та голови Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія.

У 1997 році, після того як Філарет очолив невизнану церкву Київського патріархату, собор Російської православної церкви (РПЦ) відлучив його від церкви, наклавши на нього анафему.

Таким чином, завдяки рішенню Константинополя, зникла одна з перешкод на шляху до створення незалежної української церкви.

Крім цього в документі було ще чотири пункти:

про відновлення ставропігії Вселенського патріархату в Києві (Ставропігія - це церковна установа, незалежна від місцевої церковної влади і підкоряється безпосередньо патріарху або синоду. В даному випадку - Константинопольському);

про визнання незаконною анексію Київської митрополії Константинопольського патріархату Російською православною церквою у 1686 році;

застереження про небезпеку незаконного захоплення церков і монастирів в Україні внаслідок прийнятих Священним синодом Константинопольської православної церкви рішень;

про визнання ієрархів УПЦ (КП) і УАПЦ в їхньому канонічному статусі і про відновлення євхаристійного спілкування з парафіянами цих церков.

"Це питання безпеки"

В Україні з 90-х існувала тільки одна канонічна і визнана іншими церквами світу православна структура - УПЦ Московського патріархату. УПЦ Київського патріархату та Українська автокефальна церква світовим православ'ям не визнавались.

Саме останні дві церкви, а також частина єпископів УПЦ МП, звернулись до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію.

Після оголошення рішення Синоду Вселенського патріархату президент України Петро Порошенко заявив, що "помісній, автокефальній, православній церкві в Україні бути!"

"Це питання нашої незалежності, це питання нашої національної безпеки, це питання нашої державності, це питання всієї світової геополітики, це падіння Третього Риму - як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світове панування", - сказав президент.

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Порошенко підкреслив, що держава буде поважати права як тих, хто вийде з підпорядкованої Москві церкви, так і тих, хто залишиться. Президент сказав, що якщо хтось закликатиме силою захопити храм чи монастир, то це "московська агентура".

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