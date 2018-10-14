У Києві відкрили Залу пам'яті захисників України. Як вона виглядає?

Копирайт изображения facebook.com/president.gov.ua

У Києві відкрили Залу пам'яті захисників України. Вона розташована на території Міністерства оборони України. В церемонії взяли участь президент Петро Порошенко та родини загиблих військових.

Церемонія відкриття розпочалася із покладання квітів до пам'ятника на знак вшанування полеглих українських воїнів.

Також під стінами Міністерства оборони ударили в пам'ятний дзвін за загиблими на Донбасі українськими військовослужбовцями. Першим у дзвін ударив батько загиблого 2014 року українського військового Михайла Рибака.

Копирайт изображения facebook.com/president.gov.ua

У церемонії відкриття Зали пам'яті взяли участь президент України Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр оборони Степан Полторак.

"Сьогодні ми з вами започатковуємо новий ритуал: поминання українських героїв. Героїв, які віддали життя для того, щоб жив український народ. І не випадково, що ця традиція розпочинається на свято Покрови Святої Богородиці, на День захисників України", - заявив Петро Порошенко.

Церемонія завершилася молитвою за українських воїнів.

У Міністерстві оборони меморіальну залу назвали унікальною. Вона має округлу форму без кутів та два виходи. Зала прикрашена вітражем у формі знаку Збройних Сил України, через який у залу падає світло. Там же розміщено Книгу пам'яті, у яку вписано імена українських військових, які загинули на Сході України.

На стінах Зали пам`яті вміщено 2532 таблички з прізвищами військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули впродовж 1992 - 2018 років.

Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном пам'яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Поминальний ритуал там будуть здійснювати кожного дня.

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