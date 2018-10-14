Олексія Навального звільнили після 50 діб арешту

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Опозиційний політик Олексій Навальний у неділю вранці вийшов зі спецприймача, в якому із 25 серпня відбував два адміністративні арешти поспіль.

"За ті 50 днів, що я тут сидів, ми побачили багато доказів того, що цей режим остаточно деградував: від провалів у зовнішній розвідці, до провалів у космічній галузі", - заявив Навальний соратникам і журналістам.

"Якщо хтось думає, що цими арештами нас можна залякати або зупинити, то це, звичайно, не так", - додав він.

Перший термін - 30 діб - Навальний отримав за акцію "Страйк виборців", яка пройшла в січні цього року. Його затримали 25 серпня, через два дні суд визнав його винним за статтею про повторне порушення порядку організації мітингів.

Той арешт політик пов'язав з новою акцією проти пенсійної реформи, яку він анонсував на 9 вересня, в єдиний день голосування. Всеросійська акція відбулася без участі Навального - він вийшов лише 24 вересня, але на волі пробув лічені хвилини.

Уже на виході із спецприймача його знову затримали, оформили на нього нове адміністративну справу за статтею "порушення порядку проведення публічного заходу" і дали ще 20 діб арешту.

Пропустити Twitter допис , автор: @navalnylive ⚡️ Алексей Навальный на свободе!



«За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли». pic.twitter.com/iUgWhz887R — Навальный LIVE (@navalnylive) 14 жовтня 2018 р.

З початку президентської кампанії Навального в грудні 2016 року його заарештовували вже шість разів. Під адміністративним арештом він пробув 140 діб.

Золотов проти Навального

У той час, коли Навальний відбував арешт ще за січневу акцію, очільник Росгвардії Віктор Золотов опублікував відеозвернення до опозиціонера, в якому викликав його на "дуель" і пообіцяв зробити з нього "хорошу, соковиту відбивну".

Таким чином Золотов відреагував на розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Навального про завищені ціни на постачання продуктів для Росгвардіі.

За твердженням Золотова, Навальний нічого не розуміє в закупівельних цінах і в своєму розслідуванні припустився образливих, наклепницьких вигадок. Якщо Навальний ще раз дозволить собі таке, то він "витре об нього ноги" і "влаштує шоу для всього особового складу Росгвардіі", пообіцяв глава Росгвардії.

Соратник Навального Волков тоді звертав увагу на те, що в зверненні Золотова присутні відкриті і дуже серйозні погрози. У Кремлі ж погроз фізичної розправи у відеозаписі Золотова не знайшли.

"Ви знаєте, іноді з безсоромним наклепом треба боротися будь-якими засобами. Звичайно, краще такий наклеп припиняти одразу", - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Сам Навальний пояснив журналістам в залі суду, де проходили слухання про його справи про мітинги проти пенсійної реформи, що ще не бачив відеоролик Золотова, хоча і багато про нього чув. "Мені дуже хочеться його подивитися. Це одна з найперших справ, які я хотів зробити - поїсти нормальної їжі, а потім подивитися звернення Золотова. Але ось, доведеться відкласти", - сказав Навальний.

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