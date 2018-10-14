На Софійській площі одночасно молилися 15 тисяч людей

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У центрі Києва відбулася "Молитва за Україну", яку провів голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Свої привітання зі святом Покрови, Днем захисника вітчизни та із попереднім рішенням про надання автокефалії також виголосили президент Петро Порошенко, предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій, єпископ Української греко-католицької церкви Богдан Дзюрах та представник Української православної церкви Московського патріархату.

Петро Порошенко запевнив, що після отримання Томосу в Україні не буде державної церкви. Він також заявив, що тиску на прочан Української православної церкви Московського патріархату не буде, а держава захистить права священиків та прочан УПЦ МП, які разом із іншими будуть створювати єдину Українську помісну церкву.

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"У нас не було, немає і не буде "державної церкви". І в освячену Томосом православну церкву ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Це питання вільного вибору кожного віруючого".

Порошенко підкреслив, що Томос про автокефалію вручать предстоятелю церкви, якого обере об'єднавчий архієрейський собор.

Президент України Петр Порошенко також заявив, що питання єдиної помісної церкви в країні виходить за межі церковного життя.

"Це питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. Це питання світової геополітики. Якщо це не так, то чому тоді рішення Вселенського патріархату позавчора обговорювали на Раді безпеки Російської Федерації під головуванням Путіна?", - заявив Порошенко.

Президент запевнив, що українська влада не дасть розпалити релігійну війну в країні.

"Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою Лавру, монастир чи храм, знайте, то - московська агентура", - зазначив Петро Порошенко.

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11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві. В УПЦ МП розкритикували рішення Синоду і заявили, що до можливої новоствореної церкви перейдуть одиниці.

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