Автомобільна аварія у Туреччині: серед 15 загиблих є діти

Копирайт изображения AFP Image caption Вантажівка протаранила загорожу та впала на 20 метрів вниз

Щонайменше 15 людей, серед них кілька дітей, загинули під час аварії у Туреччині. Там вантажівка, яка перевозила мігрантів, злетіла з дороги.

Вантажівка протаранила загорожу та впала в зрошувальний канал, який розташовано на 20 метрів нижче дороги. Аварія сталася у провінції Ізмір.

Якої національності були жертви аварії поки невідомо.

Вантажівка їхала з міста Айдин до Ізміру, коли сталася аварія, пише агентство Anadolu. Воно ж повідомляє, що багато людей також зазнали поранень, проте не уточнює кількість постраждалих.

Напередодні 11 людей загинули у Греції, коли їхній автомобіль вибухнув під час аварії. Припускають, що загиблі були мігрантами.

Туреччина стала основним транзитним пунктом для мігрантів, які подорожують із Сирії та інших країн Близького Сходу, а також з країн Африки.

Більше мільйона мігрантів перетнули Грецію 2015 року.

Проте цей потік різко скоротився після того, як ЄС та Туреччина підписали угоду про повернення тих турецьких мігрантів, які не подавали заяви про надання притулку або чиї прохання відхили.

В суботу в Греції в аварію потрапили вантажівка та легковий автомобіль. Після лобового зіткнення вони спалахнули. Аварія сталася на півночі країни.

Водію вантажівки вдалося уникнути серйозних травм.

Копирайт изображения AFP Image caption В аварії на півночі Греції загинули 11 людей

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