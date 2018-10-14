Руйнівна "Леслі": потужний шторм вдарив по Португалії

Копирайт изображения AFP/Getty

Шторм "Леслі" вдарив по центру та півночі Португалії. Через сильний вітер без світла залишилися 300 тисяч будівель.

Метеорологи зафіксували пориви вітру швидкістю 176 кілометрів на годину.

Співробітники цивільної оборони заявили, що незначні травми отримали 27 людей. Рятувальникам також вдалося запобігти кільком затопленням.

З корінням вирвало більше тисячі дерев. Заблокувало головні траси країни. В країні скасовано багато авіарейсів.

"Леслі" назвали одним із найбільш потужних штормів, який коли-небудь переживала Португалія. Наразі він перемістився в сторону північної Іспанії.

Найгірше постраждали райони Португалії навколо столиці Лісабону, а також міст Коїмбра та Лейрія.

Копирайт изображения Reuters

Надзвичайні служби повідомили про понад 1900 інцидентів. Проте командир цивільної оборони Луїс Бело Коста зазначив, що "найбільша небезпека позаду".

Через сильний вітер сотні людей опинилися заблокованими після концерту в центрі мистецтв Фігейра-да-Фош.

Агенція AFP повідомляє, що вітер зірвав дах зі стадіону, на якому проходив європейський фінал змагань з хокею на роликових ковзанах серед жінок.

Копирайт изображения EPA

Місцевий житель розповів телеканалу SIC: "Я ніколи не бачив нічого подібного. Здавалося, що до міста прийшла війна. Машини розбиті, дерева вирвані з землі. Люди дуже перехвилювалися".

Атлантичний ураган рідко сягає Піренейського півострова. Всього в історії зафіксовано лише п'ять таких випадків.

Іспанська метеорологічна агенція (Amet) заявила, що тепер "Леслі" рухається північним сходом півострова.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.