Чи безпечні бебі-бокси? Експерти сумніваються

Копирайт изображения Alamy

Бебі-бокси рекламують як безпечну альтернативу звичайним дитячим ліжкам, дитячим візочкам та плетеним колискам попри те, що досі немає доказів, що ці коробки безпечні для немовлят.

Молодим мамам у Шотландії та деяких регіонах Англії видають картонні коробки з одягом та ковдрочками для немовлят. Самі коробки можна використовувати як ліжечка.

Королівський Коледж Акушерства хоче запровадити цю схему по всій Великій Британії, адже на їхню думку, вона дає шанс на "рівноправний початок життя".

Проте експерти занепокоєні тим, наскільки безпечно немовлятам спати у цих коробках.

У листі до BMJ професор Пітер Блер разом з колегами заявляє про те, що картонні коробки можна використовувати як ліжечка тимчасово і лише за крайньої потреби, якщо немає іншого вибору.

Коробки разом з матрацами видають кожній майбутній мамі в Фінляндії з 1930-х років.

У Королівському коледжі кажуть, що завдяки коробкам можна зменшити кількість випадків, коли діти сплять на таких небезпечних для них поверхнях, як диван або софа.

Також завдяки коробкам у них буде менше шансів опинитися одному ліжку із батьками, які палять, вживають алкоголь або наркотики.

Особливо корисними такі бокси вважаються для дітей, які народилися у неблагополучних родинах.

Копирайт изображения Getty Images

Проте, зауважують науковці, їм бракує доказів того, наскільки бокси підходять для того, аби в них спати.

Вчені попереджають, що батькам важче побачити немовля, коли воно спить у коробці, ніж коли воно спить у ліжечку, колисці або візочку.

Коробки можуть бути легкозаймистими та не захистять немовля, яке можуть залишити у боксі на підлозі, від домашніх тварин.

Також бокси замалі для немовлят, яким більшетрьох місяців, та можуть не прослужити довго, після того як забрудняться або намокнуть.

"Не спускайте з немовляти очей"

Професор Блер з Університету Брістоля розповів BBC: "Останні 25 років ми заохочуємо батьків підтримувати тісніший контакт з дітьми. Викиньте ідею про те, що немовля може спати в окремій кімнаті, з голови".

"Дитина має спати в одній кімнаті з батьками. Її ліжечко має стояти біля батьківського ліжка. Якщо дитина хоче подрімати протягом дня, разом з нею в кімнаті має перебувати хтось з батьків".

Професор Блер вважає, що батькам важче слідкувати за своїми дітьми, коли вони лежать у коробках.

Експерти також стверджують, що немає жодних доказів того, що саме через коробки кількість дитячих смертей у ліжечках (синдром раптової дитячої смерті або СРДС) у Фінляндії стала найнижчою у світі.

Вони кажуть, що показники СРДС у сусідніх Швеції та Данії також низькі, проте там бебі-бокси не видають.

"Найкращий початок життя"

Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я заявив: "Докази про ефективність бебі-боксів все ще обговорюють. Проте ми знаємо, що вони забезпечують всіх батьків необхідним набором речей, щоб дати новонародженому малюкові найкращий старт у житті".

Як зменшити ризик СРДС:

Впродовж перших шести місяців життя вкладайте немовля спати на спині, у ліжечку, і тій самій кімнаті, в якій спите самі.

Не паліть протягом вагітності те періоду грудного вигодовування, та не дозволяйте іншим палити в кімнаті, в якій перебуває немовля.

Не кладіть дитину до себе в ліжко, якщо ви вживали алкоголь, наркотики, або палили.

Ніколи не спіть з немовлям на дивані або у кріслі.

Слідкуйте, аби дитині не було занадто жарко або занадто холодно.

Не накривайте голову дитину. Ковдра має бути заправленою не вище плечей немовляти.

Вкладайте дитину у положенні "нога до ноги", аби ступні були в самому внизу ліжечка або колиски.

Джерело: сайт NHS

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.