Тягнибок не буде балотуватися в президенти

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не має наміру балотуватися у президенти на наступних виборах 2019 року. Про це він заявив перед маршем до 76-річчя створення Української повстанської армії.

Натомість, "Свобода" пропонує всім націоналістичним організаціям підтримати Руслана Кошулинського. Втім, остаточне ім'я спільного кандидата озвучать 1 січня, у день народження Степана Бандери, підкреслив пан Тягнибок.

14 жовтня в Україні відзначають День захисника вітчизни і православне свято Покрови. З цього приводу у Києві проходить марш до 76-річчя створення Української повстанської армії.

У заході беруть участь активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектора", Конгресу українських націоналістів, ОУН, С14, ВО "Тризуб" імені Степана Бандери. Всього головними вулиця столиці пройдуть близько 20 тисяч людей.

Захід почався о 16 годині біля пам'ятника поету Тарасу Шевченку. Активісти пройдуть по бульвару Тараса Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі.

У свою чергу поліція Києва заявила, що докладе всіх зусиль, щоб не допустити провокацій 14 жовтня.

Копирайт изображения unian Image caption Так марш на честь Української повстанської армії проходив минулого року у Львові

Близько шести тисяч поліцейських і нацгвардійців будуть охороняти порядок у цей день у столиці.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в заявці на проведення акції від руху ОУН є інформація про плани пошкодити пам'ятник М.Ватутіну. "Ми проводимо зустрічі з керівником цього руху, роз'яснюємо чинне законодавство, щоб не допустити актів вандалізму", - сказав пан Крищенко.

Він висловив сподівання, що марш на честь УПА пройде спокійно.

"У поліції досить сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок на всіх масових заходах і не дати "гарячим головам" зробити провокації, вигідні зовнішнім силам", - заявив керівник поліції Києва.

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