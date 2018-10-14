У Німеччині літак влетів у натовп, є жертви

  • 14 жовтня 2018
A small plane crashed in the state of Hesse, central Germany 14.10.18 Копирайт изображения EPA
Image caption Причину поки не назвали.

Поблизу міста Фульда легкомоторний літак Сессна врізався у натовп.

Загинули кілька людей, серед яких виявилися двоє дорослих і одна дитина.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих, їх ушпиталили.

Інцидент стався через те, що літак намагався набрати висоту після невдалої посадки.

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