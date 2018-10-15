Найгірший результат з 1950 року: баварські союзники Меркель провалили вибори

Копирайт изображения EPA Image caption Партія ХСС, яка повністю керувала у Баварії протягом десятків років, втратила абсолютну більшість у регіональному парламенті

Екзитполи свідчать, що союзна партія канцлера Німеччини Ангели Меркель втратила підтримку виборців у землі Баварія.

Християнсько-соціальний союз (ХСС) - партнери по правлячій коаліції ХДС Ангели Меркель - втрачає абсолютну більшість у ландтазі, федеральному парламенті Баварії. Хоча й залишається на першому місці за результатами виборів.

На друге місце вийшли Зелені.

У ландтаг також вперше пройшла "Альтернатива для Німеччини", яка притримується антиімміграційного політики.

ХСС практично одноосібно правили Баварією з 1957 року, проте партія почала втрачати підтримку після того, як багато виборців стали дотримуватися діаметрально протилежних точок зору щодо імміграції.

"Це потрясіння для Баварії", - наводить Financial Times думку політичного аналітика з Університету Майнца: "ХСС був Баварією, а Баварія була ХСС. Тепер все в минулому".

Голова ХСС Хорст Зеехофер визнав, що це був "не найкращий день", але це лише "одна сторона медалі", оскільки за результатами виборів партія все ж отримала "очевидний мандат" на формування нового уряду.

За даними екзитполів провідних телеканалів, Християнсько-соціальний союз (ХСС) виграв арифметично, отримавши 37% голосів виборців, що на 10% менше, ніж чотири роки тому.

На другому місці опинилася партія Зелених з 18% голосів.

Копирайт изображения AFP Image caption Зелені святкують успіх

"Альтернатива для Німеччини" посіла четверте місце, пропустивши на третє групу незалежних кандидатів під назвою "Вільні виборці".

Партнери Меркель по урядовій коаліції лівоцентристи Соціал-демократи (СДПН) опинилися на п'ятому місці, отримавши менше 10% й розгубивши половину електорату.

Кажуть, що СДПН може навіть вийти з коаліції, щоб зберегти себе як партію. Її лідер Андреа Налес вважає цю гучну поразку в Баварії наслідком внутрішньокоаліційних чвар.

З таким результатом консерваторам з ХСС доведеться формувати коаліційний уряд. Кого партія візьме в партнери наразі незрозуміло, але найкращі шанси мають "Вільні виборці".

Зсув праворуч

Дженні Хілл, кореспондент ВВС у Баварії

Для сестринської партії Ангели Меркель в Баварії ця ніч була просто жахливою. У цій консервативній землі ХСС беззаперечно правила десятиліттями. Однак недавні спроби посилити тон і політику щодо імміграції, включно з критикою самої Ангели Меркель, судячи з усього, зіграли політсилі погану службу.

Але й для Меркель це погана новина. Баварія - це дзеркало, в якому відображаються загальнонаціональні настрої, що свідчить про падіння популярності традиційних право- і лівоцентристських партій.

Тепер багато що залежатиме від виборів у Гессені, які відбудуться за два тижні. Та й партія самої Меркель теж втрачає підтримку. Генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер вже заявила, що ситуацію у Баварії слід вважати серйозним попередженням.

Що ж сталося з ХСС?

Успіх "Альтернативи для Німеччини" не став настільки очевидним, як у Східній Німеччині, однак цій партії вдалося відібрати багато голосів у ХСС.

Тримаючись у кільватері жорсткої політики "Альтернативи для Німеччини", зокрема й щодо міграції, ХСС втратили підтримку більш поміркованих виборців.

За словами члена ХСС і нинішнього прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, результат виявився болючим, але партії слід засвоїти з цього важливий урок.

"Нам слід проаналізувати зміни, що відбуваються як у Баварії, так і в суспільстві в цілому, - підкреслив Зедер. - Одне з наших головних завдань сьогодні - домогтися того, щоб Баварія залишалася стабільною, керованою і такою ж сильною, як зараз".

Що треба знати про Вільну державу Баварія?

Там проживає майже 13 млн осіб, це найбільша за площею земля Німеччини.

Столиця Баварії - Мюнхен, це найбільше після Берліна та Гамбурга місто Німеччини.

ВВП Баварії - другий за величиною з усіх 16 земель.

Історично консервативний регіон з глибоко вкоріненими католицькими і місцевими традиціями.

Великий промисловий центр: особливо сильно розвинені автомобільна промисловість і сектор інформаційних технологій.

Загальна картина

Результати виборів у Баварії стали серйозною поразкою для Ангели Меркель - і це лише через кілька місяців після того, як їй ледь вдалося сформувати коаліцію з ХСС і СДПН.

За словами кореспондента ВВС Дженні Хілл, ці вибори наочно показали, які серйозні проблеми виникли у багатьох провідних європейських партій.

Дженні Хілл зазначає, що справа не тільки в підйомі крайніх правих сил, а й в тому, що виборці все частіше віддають свої голоси за невеликі нові рухи.