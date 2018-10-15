Найгірший результат з 1950 року: баварські союзники Меркель провалили вибори
Екзитполи свідчать, що союзна партія канцлера Німеччини Ангели Меркель втратила підтримку виборців у землі Баварія.
Християнсько-соціальний союз (ХСС) - партнери по правлячій коаліції ХДС Ангели Меркель - втрачає абсолютну більшість у ландтазі, федеральному парламенті Баварії. Хоча й залишається на першому місці за результатами виборів.
На друге місце вийшли Зелені.
У ландтаг також вперше пройшла "Альтернатива для Німеччини", яка притримується антиімміграційного політики.
ХСС практично одноосібно правили Баварією з 1957 року, проте партія почала втрачати підтримку після того, як багато виборців стали дотримуватися діаметрально протилежних точок зору щодо імміграції.
"Це потрясіння для Баварії", - наводить Financial Times думку політичного аналітика з Університету Майнца: "ХСС був Баварією, а Баварія була ХСС. Тепер все в минулому".
Голова ХСС Хорст Зеехофер визнав, що це був "не найкращий день", але це лише "одна сторона медалі", оскільки за результатами виборів партія все ж отримала "очевидний мандат" на формування нового уряду.
За даними екзитполів провідних телеканалів, Християнсько-соціальний союз (ХСС) виграв арифметично, отримавши 37% голосів виборців, що на 10% менше, ніж чотири роки тому.
На другому місці опинилася партія Зелених з 18% голосів.
"Альтернатива для Німеччини" посіла четверте місце, пропустивши на третє групу незалежних кандидатів під назвою "Вільні виборці".
Партнери Меркель по урядовій коаліції лівоцентристи Соціал-демократи (СДПН) опинилися на п'ятому місці, отримавши менше 10% й розгубивши половину електорату.
Кажуть, що СДПН може навіть вийти з коаліції, щоб зберегти себе як партію. Її лідер Андреа Налес вважає цю гучну поразку в Баварії наслідком внутрішньокоаліційних чвар.
З таким результатом консерваторам з ХСС доведеться формувати коаліційний уряд. Кого партія візьме в партнери наразі незрозуміло, але найкращі шанси мають "Вільні виборці".
Зсув праворуч
Дженні Хілл, кореспондент ВВС у Баварії
Для сестринської партії Ангели Меркель в Баварії ця ніч була просто жахливою. У цій консервативній землі ХСС беззаперечно правила десятиліттями. Однак недавні спроби посилити тон і політику щодо імміграції, включно з критикою самої Ангели Меркель, судячи з усього, зіграли політсилі погану службу.
Але й для Меркель це погана новина. Баварія - це дзеркало, в якому відображаються загальнонаціональні настрої, що свідчить про падіння популярності традиційних право- і лівоцентристських партій.
Тепер багато що залежатиме від виборів у Гессені, які відбудуться за два тижні. Та й партія самої Меркель теж втрачає підтримку. Генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер вже заявила, що ситуацію у Баварії слід вважати серйозним попередженням.
Що ж сталося з ХСС?
Успіх "Альтернативи для Німеччини" не став настільки очевидним, як у Східній Німеччині, однак цій партії вдалося відібрати багато голосів у ХСС.
Тримаючись у кільватері жорсткої політики "Альтернативи для Німеччини", зокрема й щодо міграції, ХСС втратили підтримку більш поміркованих виборців.
За словами члена ХСС і нинішнього прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, результат виявився болючим, але партії слід засвоїти з цього важливий урок.
"Нам слід проаналізувати зміни, що відбуваються як у Баварії, так і в суспільстві в цілому, - підкреслив Зедер. - Одне з наших головних завдань сьогодні - домогтися того, щоб Баварія залишалася стабільною, керованою і такою ж сильною, як зараз".
Що треба знати про Вільну державу Баварія?
- Там проживає майже 13 млн осіб, це найбільша за площею земля Німеччини.
- Столиця Баварії - Мюнхен, це найбільше після Берліна та Гамбурга місто Німеччини.
- ВВП Баварії - другий за величиною з усіх 16 земель.
- Історично консервативний регіон з глибоко вкоріненими католицькими і місцевими традиціями.
- Великий промисловий центр: особливо сильно розвинені автомобільна промисловість і сектор інформаційних технологій.
Загальна картина
Результати виборів у Баварії стали серйозною поразкою для Ангели Меркель - і це лише через кілька місяців після того, як їй ледь вдалося сформувати коаліцію з ХСС і СДПН.
За словами кореспондента ВВС Дженні Хілл, ці вибори наочно показали, які серйозні проблеми виникли у багатьох провідних європейських партій.
Дженні Хілл зазначає, що справа не тільки в підйомі крайніх правих сил, а й в тому, що виборці все частіше віддають свої голоси за невеликі нові рухи.