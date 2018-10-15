У Непалі зняли з гори тіла дев'яти загиблих альпіністів

Копирайт изображения EPA Image caption Лідер групи - кореець Кім Чан Хо - був досвідченим альпіністом

Тіла дев'ятьох альпіністів, які загинули у сніговому штормі на горі Гур'я у Непалі, вдалося доправити гелікоптером на рівнину.

До групи входило п'ятеро південнокорейців та четверо місцевих гідів. Вони планували підкорити вершину висотою 7,2 км у гімалайському масиві Аннапурна.

Альпіністи влаштували табір на висоті 3,5 км, де хотіли дочекатися гарної погоди для сходження.

Однак у п'ятницю на табір налетів сніговий шторм, внаслідок якого вся група загинула.

Тіла виявили у різних місцях табору в радіусі 500 м.

У альпіністів були численні переломи і травми голови.

"Схоже сераки (Льодовикова крига. - Ред.) та сніг падали з висоти на гору, й сильний вітер розкидав табір та альпіністів", - розповів AFP один з учасників пошукової операції.

Це найбільша група альпіністів, яка загинула у Непалі за останні два роки.

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Тіла загиблих планували зняти гелікоптером ще у неділю, але цьому завадили сильні вітри.

Лідером групи був досвідчений кореець Кім Чан Хо, якому вдалося піднятися на 14 найвищих вершин світу без кисневого спорядження.

Слідство має встановити всі обставини загибелі групи.

Копирайт изображения EPA Image caption Родичі загиблих непальців

Гора Гур'я не надто популярна серед альпіністів. На її вершину за всю історію успішно піднялися лише близько 30 людей (у порівнянні з понад 8 тис. альпіністів, які сходили на Еверест).

За даними ресурсу Himalayan Database, ніхто не піднімався на вершину Гур'ї з 1996 року.

Один з корейців, який мав сходити з групою Кіма Чан Хо, залишився у найближчому селищі через гірську хворобу, що й врятувало йому життя.

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