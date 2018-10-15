Королівське поповнення: принц Гаррі та герцогиня Меган очікують на дитину
Королівське поповнення: принц Гаррі та герцогиня Меган очікують на дитину
Герцогиня Сассекська Меган вагітна й народить наступної весни. Про це офіційно повідомили у Кенсингтонському палаці.
Новину озвучили до початку поїздки британського принца Гаррі та Меган до Австралії.
У заяві говориться, що королівська пара "цінує всю ту підтримку, яку вони отримали від людей з усього світу після одруження у травні й раді поділитися цією щасливою новиною з публікою".
Королівський родині, зокрема королеві Єлизаветі, про майбутнє поповнення повідомили ще у п'ятницю.
Дитина буде сьомою у британській лінії престолонаслідування.
Це буде перша дитина Гаррі та Меган.
У понелілок почався перший великий офіційний тур королівського подружжя . Гаррі і Меган прибули до Австралії, до Сіднею.
Звідси вони відправляться у Нову Зеландію, Фіджі і Тонгу.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.