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Королівське поповнення: принц Гаррі та герцогиня Меган очікують на дитину

Герцогиня Сассекська Меган вагітна й народить наступної весни. Про це офіційно повідомили у Кенсингтонському палаці.

Новину озвучили до початку поїздки британського принца Гаррі та Меган до Австралії.

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У заяві говориться, що королівська пара "цінує всю ту підтримку, яку вони отримали від людей з усього світу після одруження у травні й раді поділитися цією щасливою новиною з публікою".

Королівський родині, зокрема королеві Єлизаветі, про майбутнє поповнення повідомили ще у п'ятницю.

Дитина буде сьомою у британській лінії престолонаслідування.

Копирайт изображения PA Image caption Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у травні

Це буде перша дитина Гаррі та Меган.

У понелілок почався перший великий офіційний тур королівського подружжя . Гаррі і Меган прибули до Австралії, до Сіднею.

Звідси вони відправляться у Нову Зеландію, Фіджі і Тонгу.

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