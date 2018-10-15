ЄС ухвалив новий режим санкцій за хімічну зброю

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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили новий режим санкцій для фізичних і юридичних осіб, причетних до створення й застосування хімічної зброї.

"Тепер ЄС зможе вводити санкції щодо осіб і організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї, незалежно від їхньої національної приналежності і місцезнаходження", - йдеться в заяві Ради ЄС, засідання якої проходить в понеділок в Люксембурзі.

Пропозицію про введення нового режиму санкцій висунули Велика Британія та Франція після отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері та застосування хімічної зброї в Сирії.

Санкції будуть включати заборону на в'їзд до ЄС особам, причетним до застосування хімічної зброї, а також заморожування активів фізичних і юридичних осіб.

Згідно із заявою ЄС, обмежувальні заходи торкнуться як тих, хто несе пряму відповідальність за створення і застосування хімічної зброї, так і тих, хто надає їм фінансову і технічну підтримку.

"Це рішення підтримує глобальну заборону на хімічну зброю, як це передбачено конвенцією про заборону хімічної зброї, на тлі зростання числа хімічних атак у різних частинах світу", - підкреслюється в заяві.

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Саміт ЄС, на якому ухвалили рішення про розробку режиму санкцій за застосування хімзброї, пройшов після екстреної сесії Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

На ній вирішили наділити експертів ОЗХЗ правом не тільки встановлювати факт застосування хімічної зброї, але й називати відповідальних з такі злочини, у тому числі - й держави.

Раніше з ініціативою реформувати ОЗХЗ виступила Велика Британія.

За розширення повноважень проголосували 82 країни, проти - 24. Головними противниками змін стали Росія, Сирія і Іран.

У кінці серпня 2018 року санкції проти Росії через отруєння Скрипаля ввели США. Вони включали заборону на постачання товарів і послуг для оборонного сектору Росії, а також технологій і товарів, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

При цьому Вашингтон пригрозив через три місяці застосувати другий пакет санкцій, якщо Москва не надасть гарантій, що не буде виробляти й використовувати хімічну зброю, і не дасть згоду на допуск міжнародних спостерігачів на заводи.