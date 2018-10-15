Китайську відеоблогершу арештували на 5 днів через спів гімну "без поваги"

Копирайт изображения Weibo Image caption Янг Кеілі мала мільйони підписнків на своєму стрім-каналі до того, як її забанили

Китайську популярну відеоблогершу Янг Кеілі (відому також як Li Ge) арештували на п'ять діб через звинувачення у "нарузі" над національним гімном Китаю.

20-річна дівчина, яка має мільйони підписників, під час стріму "зневажливо" заспівала китайський гімн й при цьому розмахувала руками.

Платформа для стрімів, через яку вона вела трансляцію, згодом видалила відео та забанила канал Як Кеілі.

Після цього дівчина публічно вибачилася за свою поведінку.

Однак департамент поліції Шанхая у суботу заявив, що вона порушила китайський закон про національний гімн.

"Гімн - це символ країни, всі громадяни мають поважати його та захищати [його] гідність", - йдеться у заяві поліції.

"Стрімінгові платформи не можуть бути над законом - закон та моральні принципи тут діють однаково", - додали поліцейські.

За китайським законом, що вступив у силу минулого року, осіб, які співають гімн "у спотворливій чи зневажливій манері", можуть арештувати на строк до 15 днів.

Спів без поваги

Копирайт изображения Weibo Image caption Дівчина заспівала перші рядки китайського гімну і при цьому розмахувала руками, як диригент. У поліції це визнали наругою над національним символом

7 жовтня Янг Кеілі під час своєї трансляції швидко проспівала перед камерою перші строки китайського гімну - при цьому дівчина посміхалася й розмахувала руками, як диригент.

На платформі Huya, через яку дівчина вела стрім, у її каналу було 44 млн підписників перед тим, як його забанили.

"Дії Li Ge порушують Закон про національний гімн… Huya вирішили забанити її канал. Ми прагнемо поширювати позитивну енергію та... захищати гідність національного гімну", - пояснили у компанії.

Рішення про затримання Янг Кеілі викликало як шквал критики на адресу поліції, так і схвальні відгуки про правоохоронців.

"Закон є закон, до деяких речей треба ставитися з повагою", - написав один з коментаторів.

"Це ганебно. Вона образила гімн та порушила закон", - додав інший користувач.

"Не думаю, що вона справді хотіла образити гімн… Це трохи неправильно застосовувати до неї таке суворе покарання", - відповів один з прихильників відеблогерів.

Янг Кеілі вибачилася на китайському блог-сервісі Weibo - вона заявила, що її соромно за "дурну помилку".

"Я щиро вибачаюся за те, що не співала гімн серйозно. Гімн - це святе, і моя поведінка образила почуття всіх людей", - додала дівчина й пообіцяла взагалі припинити вести стріми.

Стріми дуже популярні в Китаї - тисячі відеоблогерів транслюють, як вони співають, їдять чи просто щось розповідають на камеру, щоб розважити мільйони своїх фоловерів й заробити грошей від кількості переглядів.

У 2016 році вартість стрімінгового ринку Китаю оцінювалася у 5 млрд доларів.