Від повені у Франції загинуло 13 людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед загиблих - жіка, яку знесла сильна течія річки Од

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок повені у депртаменті Од на півдні Франції.

Місцева влада каже, що за кілька годин у ніч на понеділок випала місячна норма дощів, через що у деяких районах були заблоковані дороги.

Одна жінка - черниця - загинула в річці Од - її забрала сильна течія, повідомляє місцевий канал BFMTV.

Ще одна жертва - поліцейський, який намагався у мовах поганої погоди дістатися місця аварії та був збитий іншим автомобілем.

Префект департаменту Од Ален Тірьон розповів, що багато людей опинилися заблокованими на дахах своїх будинків і їх рятували гелікоптерами, адже забирати їх човнами було надто небезпечно.

У рятувальних операціях було задіяно семеро гелікоптерів та 700 рятувальників.

Були також травмовані внаслідок руйнування будівель у місценвості Кюксак-д'Од.

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Нинішня повінь стала найпотужнішою для річки Од за більш ніж століття, відзначають у службі моніторингу за погодою Vigicrues.

У містечку Треб рівень води сягав семи метрів.

А у місті Вільгаянк вода знесла міст.

Як пояснив кореспондент BBC Кріс Бокман, сильні зливи восени не рідкість для даної місцевості, однак зараз ситуація вкрай погіршилася через побудову багатьох будинків у заплавах, які заблокували стік води.