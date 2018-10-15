У США з пластикової пастки врятували ведмежа
Дитинча чорного ведмедя, яке застрягло головою в пластиковій пляшці, звільнили рейнджери штату Меріленд (США), які три дні шукали тварину, що втрапила в халепу.
45-кілограмовму ведмедику ввели заспокійливе та звільнили з пастки перед натовпом учасників фестивалю в Макгенрі.
Після цього ведмежа возз'єдналося зі своєю мамою та іншим її дитинчам в лісі.
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Чорні ведмеді, які в дикій природі живуть до 30 років та важать до 300 кг, мешкають здебільшого в Північній Америці.
На фотографіях, опублікованих у Facebook Служби дикої природи та спадщини штату Меріленд, видно ведмедика до та після того, як його звільнили з пластикової пастки.
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