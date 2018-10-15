РПЦ розірвала стосунки з Константинополем: що це означає

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Московський Кирило в Мінську напередодні cиноду РПЦ

Російська православна церква розриває євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для української православної церкви.

Таке рішення ухвалив у понеділок синод РПЦ, повідомив журналістам на брифінгу після закінчення засідання синоду Іларіон, митрополит Волоколамський, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату.

"Сьогодні було прийнято рішення про повний розрив євхаристійного спілкування", - заявив він.

Всі рішення Константинополя, за словами Іларіона, на думку РПЦ - незаконні та "канонічно нікчемні".

"РПЦ не приймає цих рішень і не буде ним слідувати. Церква, яка вступила в спілкування з розкольниками, виключила себе з поля православної церкви. Саме тому ми вимушені розірвати відносини з Константинополем, оскільки вони ідентифікували себе з розколом", - додав Іларіон.

За його словами, глава Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій був присутній на синоді з початку до кінця та підтримав ухвалене рішення.

Цей крок РПЦ став відповіддю на рішення синоду Константинопольського патріархату про надання автокефалії (незалежності) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему (відлучення від церкви) з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Прес-секретар патріарха Московського Кирила Олександр Волков заявив, що, прийнявши таке рішення, Константинополь "перейшов червону межу".

Синод РПЦ у Мінську мав, за словами Волкова, дати "адекватну і жорстку відповідь" на кроки Константинополя.

Що означає припинення євхаристійного спілкування?

Перед синодом патріарх Московський Кирило зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Білоруський лідер влаштував йому теплий прийом: лідеру РПЦ виділили для пересування Мінськом "Мерседес" з держномером 0002.

Засідання синоду почалося з затримкою і тривало понад сім годин. Обговорення відбувалося за зачиненими дверима, додає кореспондент ВВС з Мінська.

Починаючи з четвертої години вечора з будівлі єпархії кілька разів виходив чоловік і оголошував, що брифінг відкладається. "У дев'ятий раз кажу: готовність номер один", - говорив журналістам представник єпархії, але брифінг не починався.

Після завершення синоду преса отримала текст заяви за підсумками зібрання, в якому аргументується рішення припинити євхаристійне спілкування з Константинополем.

Зокрема, у документі йдеться про те, що рішення Константинопольського патріархату щодо України "беззаконні" та ухвалені "в односторонньому порядку" без урахування закликів РПЦ та "братських помісних церков".

Рішення припинити євхаристійне спілкування означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.

Синод також закликав лідерів та синоди помісних православних церков до "належної оцінки вищезгаданих антиканонічних діянь Константинопольського патріархату", а також до "спільного пошуку шляхів виходу з тяжкої кризи".

Боротьба за Україну

Image caption На синоді Вселенського патріархату минулого тижня українському питанню приділили особливу увагу

У квітні цього року дві невизнані українські церкви - Автокефальна церква і церква Київського патріархату - звернулися до Константинопольського патріарха Варфоломія з проханням про дарування автокефалії.

Це прохання підтримали своїми зверненнями президент і парламент України.

За словами Петра Порошенка, питання автокефалії для українського православ'я "виходить за рамки церковного життя і є предметом української національної безпеки".

Очікується, що в нову церковну структуру, автокефалію якої може визнати Константинополь, увійде духівництво та віряни двох невизнаних церков, а також охочі приєднатися до них ієрархи церкви Московського патріархату - структурної частини РПЦ.

Москва виступає різко проти надання українському православ'ю автокефалії. Вона вважає Україну частиною своєї канонічної території, а також не згодна з твердженням Константинополя, що саме він має повноваження дарування автокефалії православних церков своїм одноосібним рішенням.

Рішення Константинополя відправити в Україну екзархів, які повинні були готувати рішення про дарування автокефалії на місці, вже призвело до суттєвого охолодження відносин між ним і Москвою.

В кінці вересня РПЦ оголосила про частковий розрив відносин з Константинополем, а його рішення, ухвалені минулого тижня, за словами деяких представників Російської церкви, повинні були призвести до повного припинення євхаристійного спілкування з Константинополем і оголошення патріарха Варфоломія єретиком.

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