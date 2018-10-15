Невідомий захопив заручницю на вокзалі в Кельні

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Озброєний чоловік утримував заручницю на залізничному вокзалі Кельна, повідомляє міська поліція. На місці інциденту чули постріли, додають місцеві ЗМІ.

За кілька годин поліція затримала чоловіка та звільнила жінку, яку він утримував.

Вона отримала незначні травми, натомість нападник, як повідомляє місцева поліція, зазнав серйозних ушкоджень.

Місцеві ЗМІ говорять, що цей інцидент, судячи з усього, не пов'язаний з тероризмом.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік посварився з жінкою в ресторані "Макдональдс", а потім утримував її в аптеці на вокзалі..

Місцеві медіа повідомляють про, принаймні, один вибух під час інциденту.

Деякі користувачі соцмереж також писали про запах гару в районі вокзалу і про те, що, крім поліції, туди прибули і пожежні машини.

Німецьке видання Focus пише, що в районі вокзалу чули постріли, проте поліція не підтверджує цю інформацію.

Людей, що були на вокзалі, евакуювали, а саму будівлю оточила поліція. Влада також закликала місцевих жителів тимчасово утриматися від відвідування вокзалу і попередила про можливу затримку поїздів.

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