Браян Адамс показав забрудненість Делі у незвичайному фото з концерту

Копирайт изображения Getty Images

Канадський співак Браян Адамс привернув увагу до проблеми забруднення Індії, оприлюднивши фото зі свого концерту в соцмережах.

На фото в Instagram його тінь моторошно проступає посеред пилюки та диму у повітрі над натовпом на концерті.

Музикант написав в мережі, що ніколи раніше не бачив такого явища, назвавши його "магічним".

Індійські міста домінують в рейтингу глобального забруднення через погану якість повітря.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), індійська столиця займає шосту сходинку серед найбрудніших міст світу.

Умови у Делі та навколо нього погіршилися цього тижня, тож зараз їх класифікують як "погані".

Фотографію з концерту, на якій видно схожу на привида фігуру над глядачами, що світять вогниками телефонів, Адамс зробив у Ґурґаоні - місті-супутнику Делі.

У коментарях до його посту, індійські шанувальники подякували йому за "неймовірне" шоу, яке відвідали тисячі глядачів.

Один з користувачів прокоментував незвичайний ефект "примари" на фото: "Увесь бруд Делі знайшов своє призначення хахахаха".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.