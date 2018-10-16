Помер мільярдер та співзасновник Microsoft Пол Аллен
Пол Аллен, співзасновник Microsoft, помер у віці 65 років від ускладнень неходжкінської лімфоми (пухлин, що вражають клітини крові).
Він вже проходив лікування у 2009 році, але два тижні тому повідомив, що хвороба знову повернулася.
Пол Аллен тоді сказав, що він і його лікарі "мають оптимізм" щодо можливого лікування.
Інший співзасновник Microsoft, Білл Гейтс, сказав: "Я убитий горем через смерть одного з моїх найстаріших і найдорожчих друзів... Персональні комп'ютери не існували б без нього".
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У заяві, що підтверджує смерть Пола Аллена у понеділок вдень, його сестра Джоді описує бізнесмена як "чудову особистість на будь-якому рівні".
Бізнесмен заробив свій статок разом зі шкільним другом Біллом Гейтсом, коли вони у 1975 році заснували технологічного гіганта Microsoft.
Він залишив компанію у 1983 році після першого захворювання на рак крові Ходжкіна, але після одужання повернувся у бізнес.
Пол Аллен у 1986 році створив власну інвестиційну компанію Vulcan, яка працювала у сфері ЗМІ та комунікацій.
Протягом усього життя він віддав на благодійність, як вважається, понад 2 млрд доларів, в тому числі на такі сфери, як наука, освіта та захист навколишнього середовища, повідомляє Associated Press.
Пол Аллен також був палким прихильником спорту, і володів баскетбольною командою Portland Trail Blazers, а також командою NFL Seattle Seahawks, яка виграла Суперкубок США у 2013 році.
У 2010 році він пообіцяв після смерті віддати більшість своїх статків на благодійність.
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