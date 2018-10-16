УПЦ КП: Російська церква відповідає самоізоляцією на рішення Константинополя

Копирайт изображения UNIAN Image caption Глава УПЦ КП Філарет та речник архієпископ Євстратій (Зоря) на брифінгу після знятті анафеми з Філарета

Українська православна церква Київського патріархату вважає кроком до самоізоляції вчорашнє рішення Російської православної церкви про розірвання євхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник УПЦ КП Євстратій (Зоря) у Facebook назвав вчорашнє рішення РПЦ "Мінською схизмою".

"Синод МП повторює політику Кремля - самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти", - написав він.

Він додав, що "патріарх Кирил з 1991 р. особисто є архітектором розділення Української Церкви. Тому йому важко визнати провину за 27 років хибної діяльності".

На думку речника УПЦ КП "після нього (патріарха Кирила) ситуація рано чи пізно буде вилікувана і РПЦ повернеться у спілкування".

Розрив з Константинополем

У понеділок синод РПЦ вирішив розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для української православної церкви.

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Митрополит Волоколамський, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Іларіон повідомив журналістам на брифінгу після закінчення засідання синоду, що всі рішення Константинополя, на думку РПЦ - незаконні та "канонічно нікчемні".

"РПЦ не приймає цих рішень і не буде ним слідувати. Церква, яка вступила в спілкування з розкольниками, виключила себе з поля православної церкви. Саме тому ми вимушені розірвати відносини з Константинополем, оскільки вони ідентифікували себе з розколом", - додав Іларіон.

За його словами, глава Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій був присутній на синоді з початку до кінця та підтримав ухвалене рішення.

Цей крок РПЦ став відповіддю на рішення синоду Константинопольського патріархату про надання автокефалії (незалежності) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему (відлучення від церкви) з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

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