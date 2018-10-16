Зникнення саудівського журналіста в Туреччині: США направляє Помпео до короля

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Державний секретар США Майк Помпео планує зустрітися з саудівським королем Салманом і обговорити зникнення саудівського журналіста Джамала Хашоггі у генеральному консульстві королівства у Стамбулі.

Журналіст, відомий своєю критикою влади Саудівської Аравії, зник 2 жовтня, після того як пішов до генконсульства Саудівської Аравії, аби отримати документи про розлучення.

Турецькі чиновники вважають, що пана Хашоггі вбили саудівські агенти, але Ріяд рішуче заперечує свою причетність.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що "залітні вбивці" можуть стояти за зникненням пана Хашоггі.

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Пан Трамп не надав жодних доказів для підтвердження свого коментаря, але сказав, що під час телефонної розмови саудівський король твердо заперечував, що знає, що сталося з паном Хашоггі.

Тим часом арабський канал Al-Jazeera цитує офіс генерального прокурора Туреччини, який заявив, що вдалося знайти докази, які підтверджують версію, що пана Хашоггі убили всередині будівлі дипломатичної місії.

Раніше джерело у турецьких органах безпеки повідомило ВВС, що влада має аудіо- та відеозаписи, які підтверджують, що пана Хашоггі вбили у консульстві.

За непідтвердженими повідомленнями в американських ЗМІ, Саудівська Аравія готується визнати, що пан Хашоггі помер внаслідок допиту, і що спочатку його планували викрасти.

Зникнення журналіста призвело до напруженості стосунків Саудівської Аравії з її найближчими західними союзниками.

Обшук у консульстві

Вранці у вівторок турецька поліція завершила роботу у консульстві Саудівської Аравії, де востаннє бачили пана Хашоггі.

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Це вперше турецькій поліції надали доступ до будівлі консульства після зникнення журналіста.

Слідчі увійшли до будівлі консульства в Стамбулі в понеділок вдень. Спочатку це була група саудівців, за нею приблизно через годину пішли турецькі судмедексперти. Однак раніше всіх у будинку побувала команда прибиральників.

Минулого тижня Саудівська Аравія надала дозвіл турецькій владі провести огляд консульства, але тільки поверхневий і візуальний.

Туреччина цю пропозицію відхилила. Слідчі хотіли обшукати будинок із застосуванням люмінолу, речовини, що виявляє сліди крові. Однак невідомо, чи вдалося їм це зробити.

У неділю ввечері король Салман і президент Туреччини Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої підтвердили необхідність спільного розслідування цієї справи.

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