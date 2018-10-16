TruCam на дорогах: відсьогодні "радари" почнуть штрафувати

Копирайт изображения UNIAN

З 16 жовтня патрульна поліція України почне штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксує за допомогою пристроїв TruCam.

Перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький написав у Facebook, що з вівторка патрульні не обмежаться "профілактичною бесідою та попередженнями" про небезпеку перевищення швидкості.

Він нагадав, що за перевищення швидкості більш як на 20 км/год штраф складатиме 255 гривень, а за перевищення більш як на 50 км/год - 510 гривень.

Раніше повідомлялося, що патрульні із "радарами" стоятимуть на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і в містах з високим рівнем ДТП.

Сумми штрафів за перевищення швидкості: на 20 км/год - 255 гривень

більш як на 50 км/год - 510 гривень

Пристрої будуть використовувати виключно на дорогах, де встановлені відповідні знаки.

Карту цих місць Олексій Білошицький вже опублікував, зазначивши, що місця розміщення TruCam будуть змінюватися і додаватися, а карта - постійно оновлюватися.

Використання "радарів" у пілотному режимі почалося 8 жовтня, аби учасники руху звикли до нововведення.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/OLEKSIY BILOSHYTS

Для запобігання корупційним ризикам TruCam містить шифрування AES, яке робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.

Що таке TruCam?

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/OLEKSIY BILOSHYTS Image caption TruCam вироблено у США

TruCam - лазерний портативний пристрій вимірювання швидкості транспортних засобів, який вироблено в США.

Завдяки лазерному наведенню TruCam може вимірювати швидкість на відстані до 1 200 метрів. Він має карту пам'яті, якої вистачає на 16 тисяч відеороликів або 40 тисяч фото.

TruCam робить до трьох фотокадрів в секунду та обладнаний GPS-датчиком.

Вперше TruCam з'явилися на озброєнні патрульної поліції кілька років тому, проте вони не мали належної сертифікації.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.