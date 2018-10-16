Snapchat додав селфі-фільтри для котів

Копирайт изображения AFP Image caption У Snapchat тепер можна накладати віртуальний хліб на фото котів

Фільтри Snapchat, на основі технології доповненої реальності, тепер працюють на котах, оголосила компанія.

Раніше технологія розпізнавання обличчя Snapchat могла застосовувати фільтри лише до людей та деяких порід собак.

Тепер власники котів можуть використовувати Snapchat Lenses, щоб прикрасити свого домашнього улюбленця капелюхами, окулярами та шматочками хліба.

Оновлення вийшло через декілька тижнів після того, як материнська компанія Snap повідомила, що кількість людей, які користуються Snapchat щодня, впала.

Число щоденних активних користувачів впало на 3 мільйони до 188 мільйонів з квітня по червень. Компанія вперше повідомила про зниження кількості активних користувачів.

Snapchat не єдина компанія, яка розробляє технологію "розпізнавання обличчя", яка працює на тваринах.

Копирайт изображения SONY Image caption Режим автоматичного фокусування на очах від Sony зараз працює тільки на людях, але компанія планує змінити це

У вересні виробник фотоапаратів Sony оголосив, що розробляє технології автофокусування, які працюють на тваринах, аби їхні очі перебували у фокусі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.