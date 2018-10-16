"Тепер це "ДНР" з хрестом": соцмережі про розрив РПЦ з Константинополем

Копирайт изображения AFP Image caption Патріарх Московський Кирило та президент Росії Володимир Путін

У соцмережах дуже емоційно зустріли рішення Російської православної церкви розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його підтримку автокефалії для України.

Користувачі називають РПЦ "розкольниками", "сектою" та "ДНР з хрестом".

"РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом, який на основі справжніх історичних та канонічних документів довів, що Україна - його канонічна територія. У когось ще залишились сумніви, хто є розкольником у світовому православ'ї?", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"РПЦ розірвала стосунки з Константинополем. Тобто РПЦ тепер - секта? А що, нормуль. Храм Дзержинського будувати давно пора", - іронізує користувач Саша Сотник.

Пропустити Twitter допис , автор: @yurvaga РПЦ, созданная в 1943г Сталиным, залупиласть против древнейшей христианской церкви в мире - Константинопольской, признанной всеми христианами. И все это на фоне поддержки РПЦ убийств украинцев.В Москве хотят видеть публичную поддержку своих действий в мире,что явно не произойдет — Юрий Агапов (@yurvaga) 15 жовтня 2018 р.

"РПЦ - це тепер "ДНР", тільки з хрестом", - пише у Twitter користувач під ніком РадіоБабай.

Пропустити Twitter допис , автор: @Segozavr Говорят, члены синода РПЦ в Минске изготовили куклу вуду патриарха Варфоломея, начали колоть ее иголками, вошли в транс и вот уже 6 часов никак не могут из него выйти. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 15 жовтня 2018 р.

"Це не розкол, а тріщина, та і то тільки та, що існує в уяві однієї церкви, тому що більшість церков просто не будуть її помічати", - висловлює думку у Facebook Кирило Говорун.

Пропустити Twitter допис , автор: @JoN_TM После разрыва с Материнской Церковью, вся святая вода в РПЦ мгновенно превратилась в банальное Н²О, а все анафемы за последние 300 лет в банальную площадную брань. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 15 жовтня 2018 р.

"Тепер РПЦ перебуває у спілкуванні сама з собою. Як і належить божевільним", - зазначає користувач Facebook Роман Шрайк.

Натомість, журналіст Іван Яковина вважає, що санкції РПЦ щодо Константинополя можуть бути достатньо ефективними, адже віряни РПЦ - "величезна частина бізнесу Вселенського патріархату".

"Якщо російська "клієнтура" відвалиться, збитки іноземних попів будуть колосальними. Ті ж афонці зараз з усіх сил будуть тиснути на Варфоломія, щоб він їм не ламав бізнес на росіянах. Там, гадаю, сотні мільйонів, якщо не більше… Для отримання автокефалії (Україні - Ред.), боюсь, доведеться вигадати, як компенсувати стамбульській та іншим братіям доходи, що випадають", - пише Яковина у Facebook.

У той же час з критикою рішення Константинополя і підтримкою на адресу Москви виступили колишні члени Партії регіонів.

"Вже майже сто років немає міста з такою назвою, 565 років тому це місто захопили османи.... Офіційна назва цієї церкви - Вселенський Патріархат Константинополя - звучить якось неоковирно. Всі архієреї церкви - громадяни Туреччини, в своїй церковній одежі ходити містом не мають права, а от "Томоси" видавати беруться", - написав колишній екс-прем'єр України Микола Азаров.

"Те, що РПЦ ухвалила таке рішення - було очікувано. Але якщо Константинопольська церква побачила якісь порушення, то чому не зреагувала 25 років тому?", - зазначив у Facebook політик Нестор Шуфрич,

Пропустити Twitter допис , автор: @v_tretyakov Константинополь превратился в Стамбул.

Митрополит Иларион правильно сказал, что Константинопольский патриархат самоликвидировался как центр мирового православия. Вопрос в том, кто таким центром станет - не по старшинству, а по существу.

Должна - Москва! — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 15 жовтня 2018 р.

Розрив РПЦ з Константинополем

Image caption Про розрив з Константинополем РПЦ оголосила в понеділок

Рішення про припинення євхаристійного спілкування синод РПЦ ухвалив у понеділок.

Цей крок РПЦ став відповіддю на рішення синоду Константинопольського патріархату про надання автокефалії (незалежності) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Також незадоволення РПЦ викликало те, що Константинополь зняв анафему (відлучення від церкви) з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Всі рішення Константинополя, на думку РПЦ, - незаконні та "канонічно нікчемні".

Рішення припинити євхаристійне спілкування означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.

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