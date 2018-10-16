Співачка Анастасія Приходько йде зі сцени: чому?
Співачка, блогер та активіст Анастасія Приходько заявила, що припиняє сценічну кар'єру.
Про це вона написала в своєму Facebook.
"Я іду зі сцени! Втомилась слухати про те, що я - не формат. Музиканту справжньому важко, коли він майже не має підтримки, і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною. Я справжня і зраджувати саму себе теж не буду. На жаль, те, що продається в магазинах "все по 10", купують швидше!", - поскаржилась співачка.
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Анастасія Приходько зазначила, що віддала п'ять років державі і людям, дала безліч концертів, стала заслуженою артисткою України та отримала понад 15 нагород, в тому числі за допомогу бійцям АТО.
"Від початку війни я підтримувала всіх, кого можу, а також проїхала майже всю лінію фронту і підтримувала наших хлопців", - додала співачка.
Тепер, за словами Приходько, вона хоче "вперше за 11 років" приділити час собі.
Анастасія Приходько - українська співачка. Вона перемогла в російському співочому шоу "Фабрика зірок" у 2007 році.
Після цього представляла Росію на міжнародному конкурсі "Євробачення-2009" з російсько-українською піснею "Мамо", посівши 11-те місце.
У 2014 році, після початку збройного конфлікту на Донбасі Анастасія Приходько активно підтримувала українську армію та критикувала політику Росії.
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