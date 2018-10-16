Андріївську церкву можуть передати Вселенському патріарху
Президент Петро Порошенко планує внести в Верховну Раду законопроект про передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенському патріарху, заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.
На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту у вівторок вона заявила, що законопроект внесуть у Раду найближчими днями.
"Днями буде зареєстровано законопроект, яким президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові", - сказала пані Луценко.
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За її словами, це "символічний жест єднання із Матір'ю-церквою".
Пані Луценко закликала парламент підтримати майбутню ініціативу президента.
Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі і входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".
Храмом користується Українська автокефальна православна церква.
Синод Вселенського патріархату 11 жовтня вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.
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