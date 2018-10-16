Андріївську церкву можуть передати Вселенському патріарху

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Президент Петро Порошенко планує внести в Верховну Раду законопроект про передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенському патріарху, заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту у вівторок вона заявила, що законопроект внесуть у Раду найближчими днями.

"Днями буде зареєстровано законопроект, яким президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові", - сказала пані Луценко.

За її словами, це "символічний жест єднання із Матір'ю-церквою".

Пані Луценко закликала парламент підтримати майбутню ініціативу президента.

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі і входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Храмом користується Українська автокефальна православна церква.

Синод Вселенського патріархату 11 жовтня вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.

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