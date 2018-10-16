Француженка вдавала жертву терактів у Парижі. Навіщо?

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Громадянку Франції засудили до шести місяців в'язниці: вона довгий час видавала себе за жертву терактів, що сталися у Парижі наприкінці 2015 року.

33-річну Александру Дам'єн визнали винною за звинуваченнями у шахрайстві та наданні завідомо неправдивої інформації правоохоронним органам.

За даними місцевої поліції, жінка привласнила понад 23 тисячі доларів, які різноманітні фонди виділили для допомоги постраждалим внаслідок терактів у французькій столиці.

Також відомо, що Дам'єн брала участь у терапевтичній поїздці до Нормандії, яка оплачувалася за кошти Французької асоціації жертв терактів.

Окрім шести місяців в'язниці, жінку також засудили до 18 місяців умовного ув'язнення.

Сама Дам'єн визнала власну провину у скоєному.

Відомо, що в день, коли сталися теракти, жінка збиралася відвідати бар Le Carillon, на який зрештою й здійснили напад, але потім вона змінила свої плани.

Проте згодом у соцмережах Дам'єн оприлюднила фото "шраму", який, за її словами, залишився від кулі, яку в її бік випустили терористи.

Пізніше Дам'єн також зробила татуювання з латинською фразою Fluctuat nec mergitur ("Плаває, але не тоне"), що протягом кількох сотень років є девізом Парижа.

Паризькі теракти, що сталися восени 2015 року, - найбільша терористична атака в історії Франції.

Внаслідок серії нападів - у паризьких кафе, на концерті групи The Eagles of Death Metal і неподалік від стадіону Стад-де-Франс - загинули 130 людей, більш ніж 350 отримали поранення.

Відповідальність за теракти на себе взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".

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