Француженка вдавала жертву терактів у Парижі. Навіщо?
Громадянку Франції засудили до шести місяців в'язниці: вона довгий час видавала себе за жертву терактів, що сталися у Парижі наприкінці 2015 року.
33-річну Александру Дам'єн визнали винною за звинуваченнями у шахрайстві та наданні завідомо неправдивої інформації правоохоронним органам.
За даними місцевої поліції, жінка привласнила понад 23 тисячі доларів, які різноманітні фонди виділили для допомоги постраждалим внаслідок терактів у французькій столиці.
Також відомо, що Дам'єн брала участь у терапевтичній поїздці до Нормандії, яка оплачувалася за кошти Французької асоціації жертв терактів.
Окрім шести місяців в'язниці, жінку також засудили до 18 місяців умовного ув'язнення.
Сама Дам'єн визнала власну провину у скоєному.
- Жінка, що видавала себе за жертву терактів у Парижі, отримала 6 місяців в'язниці
- У центрі Парижа невідомий напав з ножем на людей
- Підозрюваний в організації нападів у Парижі відмовився свідчити
Відомо, що в день, коли сталися теракти, жінка збиралася відвідати бар Le Carillon, на який зрештою й здійснили напад, але потім вона змінила свої плани.
Проте згодом у соцмережах Дам'єн оприлюднила фото "шраму", який, за її словами, залишився від кулі, яку в її бік випустили терористи.
Пізніше Дам'єн також зробила татуювання з латинською фразою Fluctuat nec mergitur ("Плаває, але не тоне"), що протягом кількох сотень років є девізом Парижа.
Паризькі теракти, що сталися восени 2015 року, - найбільша терористична атака в історії Франції.
Внаслідок серії нападів - у паризьких кафе, на концерті групи The Eagles of Death Metal і неподалік від стадіону Стад-де-Франс - загинули 130 людей, більш ніж 350 отримали поранення.
Відповідальність за теракти на себе взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.