Замок і розкіш: у Франції схопили корупціонера з України, якого вважали мертвим 

Копирайт изображения French Gendarmerie Image caption У підозрюваного українця був замок у французькому Діжоні

Французька жандармерія та Європол заарештували втікача-корупціонера з України, який вів розкішний спосіб життя у Бургундії, поблизу Діжона.

Затриманого підозрюють в масштабному шахрайстві та відмиванні грошей, повідомляє Європол.

Під час затримання у чоловіка вилучили майно на більш як 4,5 млн євро, в тому числі замок, вінтажне авто Rolls Royce Phantom та три роботи художника Сальвадора Далі.

Ще у січні французька влада розпочала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних із купівлею замку. Його придбала за 3 млн євро люксембурзька компанія, кінцевим бенефіціаром якої був громадянин України, "підозрюваний у масштабній корупції у своїй країні".

"Ефективна співпраця з українською та люксембурзькою владою виявила, що підозрюваного розшукували на батьківщині за корупцію. Втім, він зумів уникнути правосуддя завдяки підробленим документам про власну смерть", - йдеться у повідомленні.

Спільна операція правоохоронних органів встановила, що підозрюваний "не лише був живий, але ще й насолоджувався розкішним життям у Франції".

Копирайт изображения French Gendarmerie

Сфера застосування французького розслідування згодом кардинально змінилася: справа йшла від справи про домашнє шахрайство до однієї з міжнародних відмивань грошей з доходів від корупції.

Таким чином, французьке розслідування внутрішнього шахрайства розширилось до справи про міжнародне відмивання грошей, отриманих від корупційних дій, йдеться у повідомленні.

У Європолі уточнюють, що не можуть назвати ім'я підозрюваного.

У Генпрокуратурі України та МВС ВВС News Україна заявили, що поки що не мають інформації щодо інциденту.

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