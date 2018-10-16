Замок і розкіш: у Франції схопили корупціонера з України, якого вважали мертвим
Французька жандармерія та Європол заарештували втікача-корупціонера з України, який вів розкішний спосіб життя у Бургундії, поблизу Діжона.
Затриманого підозрюють в масштабному шахрайстві та відмиванні грошей, повідомляє Європол.
Під час затримання у чоловіка вилучили майно на більш як 4,5 млн євро, в тому числі замок, вінтажне авто Rolls Royce Phantom та три роботи художника Сальвадора Далі.
- Корупція в Україні страшніша за російські танки - огляд ЗМІ
- Чого бояться і чого хочуть інвестори у рік виборів в Україні
- У Києві напали на суддю, який веде справу про вбивства на Майдані
Ще у січні французька влада розпочала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних із купівлею замку. Його придбала за 3 млн євро люксембурзька компанія, кінцевим бенефіціаром якої був громадянин України, "підозрюваний у масштабній корупції у своїй країні".
"Ефективна співпраця з українською та люксембурзькою владою виявила, що підозрюваного розшукували на батьківщині за корупцію. Втім, він зумів уникнути правосуддя завдяки підробленим документам про власну смерть", - йдеться у повідомленні.
Спільна операція правоохоронних органів встановила, що підозрюваний "не лише був живий, але ще й насолоджувався розкішним життям у Франції".
Сфера застосування французького розслідування згодом кардинально змінилася: справа йшла від справи про домашнє шахрайство до однієї з міжнародних відмивань грошей з доходів від корупції.
Таким чином, французьке розслідування внутрішнього шахрайства розширилось до справи про міжнародне відмивання грошей, отриманих від корупційних дій, йдеться у повідомленні.
У Європолі уточнюють, що не можуть назвати ім'я підозрюваного.
У Генпрокуратурі України та МВС ВВС News Україна заявили, що поки що не мають інформації щодо інциденту.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.