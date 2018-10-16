“Намагайтесь не заблювати підлогу”: з чим стикаються модератори соцмереж

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"Коли я звільнилася, то протягом трьох років нікому не тисла руку. Я бачила, що роблять люди і наскільки вони огидні. Я просто не хотіла нікого торкатися".

Саме так Роз Бовден згадує про свою роботу модератором контенту у MySpace - їй доводилося бачити найгірші речі, що з'являються в інтернеті, і робити так, аби їх не побачили інші.

Разом із розвитком соцмереж і збільшенням кількості користувацького контенту така робота стає дедалі важливішою.

Наразі у Facebook працюють 7 500 модераторів контенту, які цілодобово переглядаються фото і відео, вміст яких часто жахає: насильство над дітьми, зґвалтування, тортури, вбивства.

Нещодавно одна з екс-модераторок Facebook подала на колишнього роботодавця до суду.

За словами жінки, регулярний перегляд "екстремального" контенту викликав у неї психологічні проблеми, а сама компанія не вжила заходів для того, аби створити для працівників "безпечний робочий простір".

Ця справа проливає світло на темний світ модерації інтернет-контенту і піднімає питання про те, чи взагалі повинні люди займатися такою роботою.

Сара Робертс з Каліфорнійського університету, яка досліджує модерацію контенту вже протягом восьми років каже, що соцмережі можуть призвести до серйозної кризи у сфері психічного здоров'я.

"Наразі немає жодних досліджень, які могли показати довгострокові наслідки такої роботи і впливу, який вона чинить на особистість", - каже Робертс.

До того як приєднатись до команди MySpace, Роз Бовден працювала у галузі фінансів і дуже рада, що знову повернулася до колишньої роботи.

"Тепер все, з чим я працюю, - це цифри", - розповідала жінка під час однієї з конференцій.

Однак її непокоїть доля колег, з якими вона колись працювала: "Що з усіма цими людьми, які змушені посеред ночі переглядати відео, на яких комусь відтинають голову? Це важливо знати".

Бовден згадує, що коли лише почала співпрацювати з MySpace, то отримала невеликий перелік правил щодо того, як правильно виконувати роботу.

"Ми дивилися порно і цікавилися, чи можна вважати демонстрацію бікіні оголенням. Або наскільки сексуальним має бути зміст контенту, аби MySpace вирішив, що це занадто?".

"Чи повинні ми видаляти відео, де хтось відтинає голову іншому? Так, маємо, але якщо мова йде про Тома і Джеррі? Їм це дозволено?".

Іноді, згадує Бовден, вона радила своїм колегам: "Якщо вам потрібно вийти - це нормально, якщо хочете поплакати - не проблема. Просто намагайтесь не заблювати підлогу".

Психологічна допомога

У торішньому записі, що був оприлюднений у блозі Facebook, йшлося про те, що модератори контенту - це "невідомі герої, які роблять так, аби Facebook залишався безпечним місцем для усіх".

Компанія наголошувала, що це робота "не для будь-кого" і що цю посаду отримують лише ті кандидати, які знають, як впоратися з непростими викликами.

У Facebook кажуть, що усі нові модератори проходять 80-годинні тренінги з професійними інструкторами, які роз'яснюють їм складності цієї роботи.

Також Facebook найняла кількох психологів, до яких усі модератори контенту можуть звернутися по допомогу.

Пітер Фрідман з LiveWorld - фірми, яка шукає модераторів для таких компаній, як AOL, eBay і Apple - каже, що попри те, що працівники мають змогу поговорити з психологом, вони рідко користуються цією можливістю.

Професор Сара Робертс не здивована.

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"Вміння працювати з таким контентом - це одна із головних вимог до кандидатів на посаду. Тож працівники розуміють, що йдучи до психолога, вони тим самим повідомляють роботодавцю, що не підходять на цю роль", - каже дослідниця.

Ось кілька порад щодо роботи модераторів контенту, які дає Пітер Фрадман з компанії LiveWorld:

Важливо побудувати таку модель роботи, за якої модератор відчуватиме себе сильним і наділеним владою.

Робочі зміни мають бути відносно короткими. Для тих, хто працює з особливо "екстремальним" контентом, - від 30 хвилин до 3,5 годин.

Модераторська робота навряд підійде консервативним або релігійним людям.

Ідеальний кандидат усвідомлює, що у соцмережах "є багато хорошого і багато поганого", і "вміє встати і заявити, що йому необхідна перерва на день, тиждень або місяць".

Емоційна зрілість. Студент коледжу не впорається з роботою так само добре, як людина, що вже має дітей.

У Facebook визнають, що сфера модерації контенту - це все ще "недосліджена територія" і розбиратися з тим, як вона працює, доведеться "прямо по ходу руху".

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