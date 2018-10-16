На Вінниччині впав військовий літак: двоє загиблих

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16 жовтня у Вінницькій області впав український військовий літак Су-27, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ", - кажуть у відомстві.

В Генштабі повідомили, що неподалік від місця падіння повітряного судна були знайдені тіла двох пілотів: один із них - український військовослужбовець, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Пізніше відомство відредагувало власне повідомлення і залишило лише інформацію про двох загиблих - без уточнення їхнього громадянства.

Літак, про який йде мова, брав участь у міжнародних військових навчаннях "Чисте небо-2018".

Вони розпочалися 8 жовтня і мають тривати протягом 12 днів - до 19 жовтня.

Окрім України, в навчаннях беруть участь ще 8 держав: Велика Британія, Данія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.

Мета навчань "Чисте небо-2018" - підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань і покращення взаємодії між повітряними силами різних країн під час проведення спільних повітряних операцій.

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