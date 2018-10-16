"Корупціонер-утікач з України": кого затримали у Франції?

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Джерело в українських правоохоронних органах повідомило ВВС News Україна, що прізвище затриманого у Франції "корупціонера з України" - Малиновський, діяльність якого пов'язують із Одеським припортовим заводом.

Про арешт втікача-корупціонера з України, який вів розкішний спосіб життя у Бургундії, поблизу Діжона, раніше у вівторок повідомив Європол. Імені цієї людини там не назвали.

Як повідомили в Європолі, затриманого підозрюють в масштабному шахрайстві та відмиванні грошей, а "у своїй країні" його звинувачують "у масштабній корупції".

В Україні він зумів уникнути правосуддя завдяки підробленим документам про власну смерть, додали в Європолі.

"Він двічі помирав", - розповіло ВВС News Україна джерело у правоохоронних органах.

Що за Малиновський

Офіційно українські правоохоронці поки що не повідомили, про кого йдеться. Однак, за даними BBC News Україна, мова може йти про Дмитра Малиновського.

Малиновський зник за загадкових обставин наприкінці 2014 року в Одеській області.

МВС України тоді оголосило його у розшук за статтями про шахрайство та підробку документів.

Копирайт изображения Mvs.gov.ua Image caption Малиновський зник у 2014 році, як зазначено в базі розшуку МВС

У 2006 році він був кандидатом у депутати Одеської міської ради від "Партії регіонів". У списку кандидатів було зазначено, що він є директором одеського представництва компанії "Каміа". Ця фірма займалася агробізнесом.

У 2014 році Київський районний суд Одеси розглядав кримінальне провадження, в якому підозрюваним був Дмитро Малиновський. Його зокрема підозрювали у злочинах за статтями про шахрайство та підробку документів.

Малиновський регулярно не з'являвся на засідання суду, а після припису про примусовий привід до суду, зник.

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