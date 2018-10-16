У Чехії росіян звинуватили у хакерській атаці на МЗС

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У Чехії затримали кількох росіян, яких звинувачують у зламі комп'ютерної системи МЗС Чехії та у втручанні в роботу системи видачі посвідок на постійне проживання.

Як повідомляє прокуратура Праги, 18 вересня було затримано вісьмох осіб, серед яких громадяни Росії та В'єтнаму. Скільки росіян серед затриманих - не уточнюється.

Того ж дня їм висунули обвинувачення в несанкціонованому доступі до комп'ютерних мереж та участі в організованій злочинній групі.

Чотирьом з них також висунули обвинувачення у відмиванні грошей.

Обвинувачені могли заробити на хакерських атаках сотні мільйонів чеських крон, йдеться в повідомленні празької прокуратури.

У лютому німецькі ЗМі повідомили про атаку російських хакерів на сервери міністерства закордонних справ та міноборони ФРН, внаслідок якої могли викрасти документи.

На початку жовтня міністерство оборони Нідерландів повідомило про попередження кібератаки Росії на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як з'ясувалося, у квітні з Нідерландів вислали чотирьох росіян з дипломатичними паспортами, які, як вважає влада Нідерландів, є співробітниками ГРУ.

Російська влада послідовно відкидає будь-який зв'язок із хакерськими атаками.

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